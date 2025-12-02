Rayados y Toluca se encuentran en el partido de ida de las semifinales de la Liga MX; te compartimos a qué hora y dónde ver el partido el miércoles 3 de diciembre.

Partido: Rayados vs Toluca

Fase: Partido de ida de semifinales de la Liga MX

Fecha: Miércoles 3 de diciembre de 2025

Horario: 21:10 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio BBVA

Transmisión: Canales 5, 7, ViX Premium y TUDN

Rayados vs Toluca: A qué hora para ver la ida de semifinales de La Liga MX

A las 21:10 horas, tiempo del centro de México, Rayados vs Toluca cierran la fase de ida de las semifinales de la Liga MX.

Rayados vs Toluca: ¿Dónde ver la ida de semifinales de La Liga MX?

Las plataformas ViX Premium, TUDN y las señales de los canal 5 y 7 transmitirán el partido Rayados vs Toluca, en la ida de los semifinales de la Liga MX.

¿Cómo llegó Rayados al partido de ida de las semifinales de la Liga MX?

Rayados clasificó de manera agónica a las semifinales de la Liga MX, luego de eliminar al América en el partido de vuelta de los cuartos de final del Apertura 2025.

Después de ganar el partido de ida, Rayados estuvo a punto de quedar eliminado en cuartos de final por el América.

Un gol de Germán Berterame le dio el pase a Rayados a las semifinales de la Liga MX, en las que se enfrentará con el campeón vigente, Toluca.

¿Cómo llegó Toluca a las semifinales de la Liga MX?

Toluca no tuvo mayor problema para avanzar a las semifinales de la Liga MX, en la que tendrá un rival más complicado en Rayados de Monterrey.

El FC Juárez no le dio mucha pelea a Toluca, al que le bastó mantener la ventaja de 2-1 lograda como visitante, por lo que el marcador no se movió en el Estadio Nemesio Diez.