Cruz Azul vs Tigres se miden en las semifinales de ida de la Liga MX. Conoc el pronóstico y las posibles alineaciones del partido, que se juega el miércoles 3 de diciembre.
Cruz Azul vs Tigres: Pronóstico de la semifinal de ida de Liga MX
El pronóstico del partido de ida de las semifinales de la Liga MX, Cruz Azul vs Tigres, es empate a dos goles para definir el pase en el juego de vuelta.
Cruz Azul vs Tigres: Posibles alineaciones de la semifinal de ida de Liga MX
Cruz Azul intentará salir con ventaja en el partido de ida de las semifinales de la Liga MX, con esta posible alineación ante Tigres.
Portero
- Andrés Gudiño
Defensas
- Willer Ditta
- Erik Lira
- Gonzalo Piovi
- Carlos Rotondi
Mediocampistas
- Lorenzo Faravelli
- Jeremy Márquez
- Nacho Rivero
- Charly Rodríguez
- José Paradela
Delantero
- Gabriel Fernández
Tigres saltará a la cancha del Estadio Olímpico Universitario con esta posible alineación ante Cruz Azul, en la ida de las semifinales de Liga MX.
Portero
Nahuel Guzmán
Defensas
- Marco Farfan
- Jesús Angulo Romulo
- Jesús Garza
- Romulo
Mediocampistas
- Juan Bruneta
- Diego Lainez
- Fernando Gorriarán
- Ángel Correa
Delanteros
- Nicolás Ibañez
- André Pierre Gignac
Cruz Azul vs Tigres: Hora y canal para ver la semifinal de ida de Liga MX
A las 19 horas, tiempo del centro de México, rodará el balón en las semifinales de ida de la Liga MX, Cruz Azul vs Tigres.
Cruz Azul vs Tigres será el primero de las dos semifinales que se jugará el miércoles 3 de diciembre de 2025, en el Estadio Olímpico Universitario.
Las plataformas ViX Premium, TUDN y las señales de los canales 5 y 7, transmitirán el partido Cruz Azul vs Tigres, en la ida de las semifinales de final de la Liga MX.
- Partido: Cruz Azul vs Tigres
- Fase: Partido de ida de semifinales de la Liga MX
- Fecha: Miércoles 3 de diciembre de 2025
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Olímpico Universitario
- Transmisión: Canales 5, 7, ViX Premium y TUDN
¿Cómo llegaron Cruz Azul y Tigres a las semifinales de la Liga MX?
Cruz Azul eliminó a Chivas en los cuartos de final de la Liga MX, gracias al marcador de 3-2 redondeado en el partido de vuleta celebrado en el Estadio Olímpico Universitario.
Tigres se recuperó de un partido de ida en los cuartos de final de la Liga MX de pesadilla en Tijuana, para remontar el marcador en la vuelta y avanzar a las semifinales.