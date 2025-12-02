Cruz Azul vs Tigres abren las semifinales de ida de la Liga MX. Conoce la hora y canal para ver el partido el miércoles 3 de diciembre.

Partido: Cruz Azul vs Tigres

Fase: Partido de ida de semifinales de la Liga MX

Fecha: Miércoles 3 de diciembre de 2025

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Olímpico Universitario

Transmisión: Canales 5, 7, ViX Premium y TUDN

A las 19 horas, tiempo del centro de México, rodará el balón en las semifinales de ida de la Liga MX, Cruz Azul vs Tigres.

Cruz Azul vs Tigres será el primero de las dos semifinales que se jugará el miércoles 3 de diciembre de 2025, en el Estadio Olímpico Universitario.

Cruz Azul vs Tigres: Canal para ver la semifinal de ida de Liga MX

Las plataformas ViX Premium, TUDN y las señales de los canales 5 y 7, transmitirán el partido Cruz Azul vs Tigres, en la ida de las semifinales de final de la Liga MX.

¿Cómo llegó Cruz Azul a las semifinales de la Liga MX?

Cruz Azul eliminó a Chivas en los cuartos de final de la Liga MX, gracias al marcador de 3-2 redondeado en el partido de vuleta celebrado en el Estadio Olímpico Universitario.

Tigres buscará un buen resultado en Ciudad Universitaria para avanzar a la final en su casa, cuando reciban en la vuelta de la semifinal a Cruz Azul.

¿Cómo llegó Tigres a las semifinales de la Liga MX?

Tigres se recuperó de un partido de ida en los cuartos de final de la Liga MX de pesadilla en Tijuana, para remontar el marcador en la vuelta y avanzar a las semifinales.

Con goleada de 5-0, Tigres pasó sobre Tijuana gracias al marcador globar de 5-3, con lo que llega embalado a las semifinales de la Liga MX.