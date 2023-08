Este viernes 4 de agosto sigue en marcha la actividad en la Leagues Cup, donde Rayados de Monterrey buscará su boleto a los octavos de final, pero antes deberá vencer al Portland Timbers

Rayados de Monterrey es uno de los equipos candidatos a ganar la Leagues Cup y este jueves buscará su boleto a los octavos de final, donde si quiere acceder deberá pasar por encima del Portland Timbers.

La escuadra dirigida por el Tano Ortíz quiere seguir con paso perfecto, después de hacer una gran presentación en sus dos primeros partidos y dejar grandes sensaciones.

Los del norte se clasificaron como primeros de grupo al sumar 6 puntos, golearon 3-0 al Real Salt Lake y posteriormente derrotaron al Seattle Sounders.

Por su parte, el Portland Timbers viene de caer contra el Club Tigres, por lo que ahora ante Rayados busca dar la sorpresa, algo que luce complicado.

Sergio Canales podría debutar con Rayados de Monterrey

Una buena noticia para Rayados de Monterrey es que su jugador bomba, Sergio Canales podría debutar frente a Portland Timbers.

El español ya está registrado y hoy podría debutar en la Lagues Cup, cuando Rayados de Monterrey enfrente a Portland Timbers en busca del pase a la siguiente ronda.

Sergio Canales se había unido a los de la pandilla desde hace una semana, sin embargo no había podido tener minutos, ya que aún no estaba en tono con el equipo, además de que aún no estaba inscrito en la Leagues Cup.

Rayados de Monterrey vs Portland Timbers: ¿A qué hora y dónde ver el partido de la Leagues Cup?

Este jueves 04 de agosto continua la actividad en la Leagues Cup, donde Rayados de Monterrey chocará ante Portland Timbers en busca del boletos a los octavos de final.

Partido: Rayados de Monterrey vs Portland Timbers

Hora: 20:00 horas tiempo del centro de México

Sede: Providence Park

Dónde ver: Apple TV+ con el MLS Season Pass

