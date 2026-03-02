Derrotas consecutivas ante Pumas y Cruz Azul fueron suficientes razones para que Rayados despidiera a Domènec Torrent como su DT. El Monterrey busca nuevo entrenador.

Los DTs uruguayos, Diego Alonso y Dante Siboldi, se perfilan como las candidatos para ser entrenado de Rayados en busca de la clasificación a la Liguilla del Clausura 2026.

¿Qué dijo Rayados sobre el despido de Domènec Torrent como su DT?

Rayados publicó un comunicado en sus redes sociales para anunciar el despido de Domènec Torrent como su DT.

“Agradecemos a Dome y a su cuerpo técnico por su trabajo en esta etapa, y les deseamos éxito en sus futuros proyectos” Rayados de Monterrey

Muy breve fue el mensaje de despedida para Domènec Torrent por parte de la directiva de Rayados, que se comprometió con su afición a que el equipo dará mejores resultados muy pronto.

Comunicado de Rayados de Monterrey (@Rayados)

Rayados, con DT interino para la doble jornada de Liga MX

Nicolas Sánchez será el DT interino para la doble jornada de la Liga MX en la que Rayados enfrentará a Querétaro y Tigres.

Domènec Torrent llegó a Rayados en el verano del 2025 y disputó el Mundial de Clubes, en el que avanzó a la segunda ronda del torneo.

En Liga MX, jugó las semifinales del Apertura 2025 y fue eliminado por Toluca.

En el actual Clausura 2026 dejó al equipo en la novena posición del Clausura 2026 con 10 puntos tras ocho jornadas disputadas.

Diego Alonso y Dante Siboldi, candidatos para ser DT de Rayados

Tras el despido de Domènec Torrent como DT de Rayados, se manejan las opciones de los uruguayos Diego Alonso y Robert Dante Siboldi, para dirigir al equipo Monterrey.