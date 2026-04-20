América vs Pachuca se enfrentarán en la Jornada 17 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil. El partido es el viernes 24 de abril de 2026 y será transmitido por ViX, TUDN y Youtube.

Partido: América vs Pachuca

Fase: Jornada 17

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Viernes24 de abril de 2026

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Ciudad de los Deportes

Transmisión: ViX, TUDN y YouTube.

América vs Pachuca: Fecha para ver el partido de la Jornada 17 de la Liga MX Femenil

América vs Pachuca se enfrentarán el viernes 24 de abril de 2026 como parte de la Jornada 17 de la Liga MX Femenil.

América vs Pachuca: Hora para ver el partido de la Jornada 17 de la Liga MX Femenil

El América vs Pachuca se jugará a las 19 horas, tiempo del centro de México, el viernes 24 de abril de 2026.

América vs Pachuca: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 17 de la Liga MX Femenil?

El América vs Pachuca será transmitido por las plataformas de ViX, TUDN y Youtube.

Partido: América vs Pachuca

Fase: Jornada 17

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Viernes24 de abril de 2026

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Ciudad de los Deportes

Transmisión: ViX, TUDN y YouTube.

América en la Liga MX Femenil (Adrian Macias / MEXSPORT)

¿Cómo llegan América y Pachuca al partido de la Jornada 17 de la Liga MX Femenil?

América llega a la Jornada 17 de la Liga MX Femenil con 38 puntos en el tercer lugar de la competencia.

Pachuca, por su parte, es segundo lugar con 42 unidades con el objetivo de terminar como líder del Clausura 2026.