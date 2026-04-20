América vs Pachuca se enfrentarán en la Jornada 17 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil. El partido es el viernes 24 de abril de 2026 y será transmitido por ViX, TUDN y Youtube.
- Partido: América vs Pachuca
- Fase: Jornada 17
- Torneo: Clausura 2026
- Fecha: Viernes24 de abril de 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Ciudad de los Deportes
- Transmisión: ViX, TUDN y YouTube.
América vs Pachuca: Fecha para ver el partido de la Jornada 17 de la Liga MX Femenil
América vs Pachuca se enfrentarán el viernes 24 de abril de 2026 como parte de la Jornada 17 de la Liga MX Femenil.
América vs Pachuca: Hora para ver el partido de la Jornada 17 de la Liga MX Femenil
El América vs Pachuca se jugará a las 19 horas, tiempo del centro de México, el viernes 24 de abril de 2026.
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América vs Pachuca: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 17 de la Liga MX Femenil?
El América vs Pachuca será transmitido por las plataformas de ViX, TUDN y Youtube.
- Partido: América vs Pachuca
- Fase: Jornada 17
- Torneo: Clausura 2026
- Fecha: Viernes24 de abril de 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Ciudad de los Deportes
- Transmisión: ViX, TUDN y YouTube.
¿Cómo llegan América y Pachuca al partido de la Jornada 17 de la Liga MX Femenil?
América llega a la Jornada 17 de la Liga MX Femenil con 38 puntos en el tercer lugar de la competencia.
Pachuca, por su parte, es segundo lugar con 42 unidades con el objetivo de terminar como líder del Clausura 2026.