Raúl Jiménez y Fulham vuelven a la cancha, pero ahora para encarar la tercera ronda de la FA Cup vs Middlesbrough. Consulta la hora y canal para ver el partido del mexicano.

Partido: Fulham vs Middlesbrough

Fecha: Sábado 10 de enero de 2026

Fase: Tercera ronda

Torneo: FA Cup

Horario: 9 horas, tiempo del centro de México

Sede: Craven Cottage

Transmisión: HBO Max

El sábado 10 de enero de 2026, a las 9 horas es la visita de Middlesbrough a la cancha de Fulham de Raúl Jiménez, en la tercera ronda de la FA Cup.

La plataforma HBO Max transmitirá el partido Fulham vs Middlesbrough, con Raúl Jiménez en busca de anotar más goles.

Shifting our focus. 🏆 pic.twitter.com/kPWT1ab7jP — Fulham Football Club (@FulhamFC) January 9, 2026

¿Cómo llega el mexicano Raúl Jiménez a la tercera ronda de la FA Cup con el Fulham?

La temporada de Premier League ha sido de altibajos para Raúl Jiménez, pero el delantero mexicano ha recuperado su olfato goleador en la competencia.

Raúl Jiménez anotó goles a Nottingham Forest y West Ham en las Jornadas 17 y 18 de la Premier League, para darle seis puntos valiosos al Fulham.

Y apenas el miércoles pasado abrió el marcador en el triunfo del Fulham sobre Chelsea, 2-1, como parte de la Premier League.

En la FA Cup, Raúl Jiménez ha anotado cinco veces, una con Fulham y el resto con la playera de los Wolves

¿Cuántos goles suma Raúl Jiménez en la Premier League con Fulham?

Raúl Jiménez suma 64 goles en la Premier League y acecha el Top-5 de goleadores latinos en la historia del torneo.

Cabe recordar que Raúl Jiménez jugó también con el Wolverhampton en la Premier League, antes de ser parte del Fulham.

Este es el Top-7 de goleadores latinos en la hsitoria de la Premier League: