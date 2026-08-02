Hoy 2 de agosto de 2026 fue un día más en los Juegos Centroamericanos desde el Centro Acuático de Santo Domingo, donde Randal Willars y Emilio Treviño conquistaron con sus clavados sumando oro y plata al medallero de México.

Randal Willars se llevó el oro en la plataforma de 10 metros con una puntuación de 570.70. Mientras que Emilio Treviño se llevó la plata en la misma categoría con 484.70 puntos.

Sin embargo, estas no fueron las únicas medallas que Randal Willars y Emilio Treviño le dieron a México en la plataforma de 10 metros, pues también sumaron una medalla de oro en el 10 metros sincronizado.

Randal Willars y Emilio Treviño logran un uno-dos en clavados para los Juegos Centroamericanos

Desde República Dominicana se siguen llevando los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, en donde Randal Willars y Emilio Treviño lograron un uno-dos en la plataforma de 10 metros.

Sumado al medallero que México está logrando en los Centroamericanos, Randal Willars y Emilio Treviño conquistaron la plataforma logrando el oro y la plata, respectivamente.

De forma individual, Randal Willars se llevó 570.70 puntos, llevándose el oro pero además logró una de las calificaciones más altas registradas en la plataforma de 10 metros.

Por otra parte, Emilio Treviño logró la plata quedando 86 puntos por debajo de Willars con 484.70 puntos.

Emilio Treviño logró ser en marzo del 2026, campeón nacional de la NCAA División, representando a la universidad Texas A&M, donde actualmente estudia.

Randal Willars y Emilio Treviño también lograron el oro en sincronizado

Así como Randal Willars y Emilio Treviño lograron sumar medallas en los Juegos Centroamericanos en lo individual, también lo hicieron en el clavado sincronizado desde la plataforma de 10 metros.

Randal Willars y Emilio Treviño obtuvieron 487.82 puntos, dejando por debajo a Cuba con plata y a Colombia con bronce.

De esta forma fue en la que Randal Willars y Emilio Treviño cerraron su participación en los Juegos Centroamericanos, abriendo paso a los clavados en el femenil con Gabriela Agúndez y Alejandra Estudillo.