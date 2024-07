Javier Aguirre y Rafael Márquez acaban de ser anunciados con la Selección Mexicana, uno será el DT y otro será su auxiliar. Sin embargo, eso nos hace preguntarnos si podrán ser compatibles, ya que tienen una visión distinta de ver el futbol cada uno.

Es posible que la Selección Mexicana necesitará un cambio en el cuerpo técnico. Javier Aguirre y Rafael Márquez son nombres muy importantes en el futbol mexicano, pero eso no significa que con juntarlos, todos los problemas desaparezcan.

Es por eso que vamos a ver, desde el lado táctico, las diferentes filosofías que han mostrado cada uno de estos entrenadores mexicanos, además de analizar qué podrían hacer con los jugadores que tienen.

Es decir, el talento futbolístico no sobra en México. Y los jugadores son la base de cualquier modelo de juego y estructura, seas el entrenador que seas. Además, desgraciadamente, o afortunadamente, a nivel de Selecciones no puedes fichar.

Javier Aguirre y Rafael Márquez: Dos visiones muy distintas de ver el futbol

Como vimos anteriormente, Javier Aguirre y Rafael Márquez serán los que van a dirigir a la Selección Mexicana, el primero como DT y el segundo como auxiliar. Así que pasemos a ver las diferentes filosofías que tienen cada uno.

Javier Aguirre tiene un largo recorrido en el mundo del futbol, sin embargo Rafael Márquez apenas está iniciando, aún así los dos tienen ciertos principios tácticos que los distinguen.

Se podría decir que el Vasco es un entrenador que puede adaptarse a su entorno. Es decir, depende del equipo en el que esté puede priorizar la defensa o el ataque, Mallorca y Monterrey como ejemplos.

Bloque medio vs alto: Javier Aguirre se caracteriza por ser más precavido a la hora de defender, regularmente no hace una presión alta y prefiere recuperar el balón en zonas más cercanas a su portería. Mientras que Rafael Márquez es más agresivo en ese sentido.

Posesión vs juego directo: Esto es algo que más puede preocupar, Rafa Márquez está formado en el ‘ADN Barça’, es decir es muy importante la posesión y la paciencia de jugar en corto para atacar. A Javier Aguirre no le importa mucho si el juego se hace más directo, es decir, la posesión no será lo más importante para él. Pero podría adaptarse.

4-3-3 de Rayados de Javier Aguirre con balón (Wyscout)

Juego posicional vs juego funcional: Otra filosofía en la que difieren, es en el control que tienen sobre sus equipos, Rafa Márquez prefiere crear el menor caos posible manteniendo a sus jugadores en sus posiciones a la hora de ofender. Javier Aguirre ha mostrado en sus equipos que la libertad de movimiento es clave.

4-3-3 del Barcelona B de Rafa Márquez con balón (Wyscout)

Debemos de tener en cuenta que estos dos entrenadores tenían un contexto muy diferente en sus equipos. En otras palabras, ellos tendrán que adaptarse a sus jugadores, ya que es claro que por la falta de variantes en la Selección Mexicana no podrán usar el mismo modelo que acostumbraban en sus clubes.

¿Javier Aguirre y Rafael Márquez pueden ser compatibles en la Selección Mexicana?

Con base a lo visto antes, es claro que Javier Aguirre y Rafael Márquez tienen diferentes filosofías y escuelas. Pero ¿podrán ser compatibles?

Lo que es seguro es que uno se tendrá que adaptar a otro, la verdadera pregunta es, quién a quién. Y lo más importante es que tienen que trabajar con una cierta base de jugadores que no es la mejor.

La cuestión de gestión de grupos es otra cosa e igual de importante, cosa que le hace mucha falta a la Selección Mexicana y que estos dos entrenadores saben hacerlo muy bien.