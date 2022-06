Para Rafael Márquez, el Atlas FC de su época, la llamada generación dorada , jugaba mejor que el actual equipo rojinegro, el bicampeón.

En entrevista con el Escorpión Dorado , Rafa Márquez no dudó decir que su Atlas FC, el equipo que llegó a la final del Verano de 1999 en contra del Deportivo Toluca, “jugaba mejor” que el que está al mando de Diego Cocca.

El Atlas de finales de los 90, fue forjado por el trabajo de Marcelo Bielsa en las fuerzas básicas y coronado en la cancha por Ricardo La Volpe.

Pero ese equipo en el que estaba Rafa Márquez, Mario Méndez, Juan Pablo Rodríguez, Miguel Zepeda y Daniel Osorno , no logró el título.

Y este, encabezado por Luis Reyes, Édgar Zaldívar y Aldo Rocha , ya llevan dos campeonatos seguidos.

Rafael Márquez menosprecia títulos del Atlas FC

Rafael Márquez, en entrevista en el canal de Youtube del Escorpión Dorado, aseguró que su Atlas FC, es decir, su generación, la de finales de los 90, jugaba mucho mejor que el actual equipo que ha ganado dos títulos.

“Jugábamos mucho mejor que el que está ahora”, comentó.

La diferencia es que cuando llegaron a la final, en el Verano del 99, en contra del Deportivo Toluca, perdieron la serie por el título en serie de penaltis.

“Sí, por lo penaltis no pudimos ser campeones”, recordó el cinco veces mundialista.

La serie fue espectacular. En la ida empataron a tres goles y en la vuelta a dos.

Desde los once pasos se definió todo y ahí fue cuando los Rojinegros de Ricardo La Volpe, fallaron.

“Primero Osorno, el pinche ranchero del Salto, Jalisco y después Julio Estrada . Dos zurdos para acabarla”, recordó el exdefensa central del Barcelona FC.

Rafael Márquez refrendó que es atlista de corazón, aunque jugó poco en el primer equipo del Atlas FC.

“Debuté a los 17 años y a los 19 me estaba yendo a Europa, aunque hubo un lapso de ocho meses en los que me lastimé la rodilla. Pero rápidamente me fui al AS Mónaco ”, dijo el ahora comentarista deportivo.

Rafa Márquez contra José Cardozo en la final del Verano 99.

La larga carrera de Rafael Márquez

Rafael Márquez Álvarez debutó a los 17 años de edad en el Atlas FC, para en 1999 marcharse a Europa con el As Mónaco. Pasó al Barcelona FC en el 2003 jugando ahí hasta el 2010.

Firmó para jugar con el Red Bull NY de la MLS del 2010 al 2012 y regresó a la Liga MX jugando con el Club León, donde ganó dos títulos de Liga MX.

Después de un año en Europa con el Hellas Verona de la Serie A de Italia , regresó a su equipo Atlas FC, en el 2016, para retirarse de las canchas en el 2018.

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok