Rafael Márquez confiesa que lo tuvieron que invitar a comer cuando lo vincularon con el narcotráfico; recordemos que tras tal suceso le fueron congeladas todas sus cuentas y bienes.

Vaya que la charla que tuvo Rafael Márquez con el Escorpión Dorado dejó mucha tela de donde cortar, pues el mítico exfutbolista habló sobre temas bastante complejos.

Casi al término de la charla, el Káiser relató algunos de los momentos que tuvo que vivir luego de que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos lo vinculara con un grupo del narcotráfico .

Inclusive, Rafa Márquez, quien jugara para equipos como FC Barcelona , confesó que hasta lo tuvieron que invitar a comer en los momentos más álgidos del señalamiento, lo cual lo llevó hasta las lágrimas.

Cabe señalar que hace unos meses, Rafael Márquez fue borrado de esa lista negra del Departamento del Tesoro, de modo que no se pudo comprobar ningún vinculo de la leyenda con el crimen organizado.

“Fui con mi esposa a cenar ahí en Guadalajara y llegas y obviamente toda la gente te empieza a ver, empieza a especular y tu ni idea qué están diciendo. Terminando la cena pido la cuenta y me dicen ‘no, ya la pagaron la mesa de aquel lado’ y también la mesa de aquel lado me dice que si quieres tomar algo que ellos invitan’, ahí es cuando casi se me salen las lágrimas”

Por otro lado, Rafael Márquez aseguró que muchos que él creía “amigos” se fueron de su vida después de que lo vincularan con presuntos hechos delictivos.

Luego de que su nombre apareciera en la llamada lista negra del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, hubo gente que ya ni siquiera le contestaba el teléfono.

Aunque eso sí, hubo otra gente que se le acercó para poner a su disposición lo que quisiera mientras atravesaba por la delicada situación.

Además, relató que ni siquiera le ofrecieron disculpas cuando fue sacado de esa lista negra sin acusaciones de por medio.

“Cuando se acabó la investigación en mi contra y me desbloquearon mis cuentas, ni perdón te piden, te dicen ‘ya vimos que no tienes nada, sigue con tu vida normal’, después de que te chingar*n tu imagen, tu economía. Me ayudó mucho a quitarme gente que pensé que estaba conmigo, ahí es donde te das cuenta quién está realmente, gente que ya no me contestaba el teléfono y después gente que llegaba a mi casa a tocarme, literal, y me decían ‘toma esto, si necesitas alguna vez, ya después me lo devolverás”

Rafael Márquez