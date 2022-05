Alicia Cervantes revela que Rafael Márquez le ofreció aumento de mil 500 pesos, la actual goleadora de Club Chivas hizo varias confesiones sobre su salida de Atlas FC.

Cabe recordar, que Alicia Cervantes inició su paso por la Liga MX Femenil con el cuadro rojiblanco, sin embargo su salario era demasiado bajo.

La futbolista luchó por un aumento salarial, mismo que no consiguió y forzó su salida. Sin embargo, en el podcast de Canelo Angulo dijo que Rafael Márquez le ofreció un aumento de mil 500 pesos.

Y es que Alicia en ese momento recibía mil 500 pesos mensuales y Márquez le ofreció 3 mil para que se quedara con las rojinegras.

Rafa Márquez me marca. ‘Mira, Alicia, queremos que vuelvas a Atlas, te vamos a aumentar a 3,000 pesos’. Le dije: ‘¿Qué bueno?, tú crees que me estás aumentando 1,500 pesos, pero yo quiero el aumento para todas, pero no a 3,000 pesos, qué vamos a hacer con eso, no nos alcanza para nada’”, dijo.

Alicia Cervantes (Edgar Quintana / MEXSPORT)

Alicia Cervantes después de Atlas FC

Alicia Cervantes tuvo la posibilidad de llegar a Rayadas después de Atlas FC. Sin embargo, después de eso iba a llegar a Club Pumas pero le hicieron una oferta que no pudo rechazar con el Rebaño.

“En Monterrey me dijeron que el único equipo al que no me podía ir era a Chivas. Me querían mandar a América, en un intercambio de jugadores. Les dije que no, que me aguantaba”.

Alicia Cervantes es bicampeona de goleo en Club Chivas

Alicia Cervantes se convirtió en bicampeona de goleo y es que acumula 14 goles en el Clausura 2022.

Licha se ha convertido en la goleaora histórica de las rojiblancas, acumula 66 goles, incluyendo liguillas y fases regulares.

A sus 28 años, es uno de las mejores jugadoras de la Liga MX Femenil.