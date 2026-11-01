Racing de Santander vs Real Madrid chocan en la Jornada 11 de LaLiga, y el pronóstico es victoria del equipo visitante. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Racing de Santander vs Real Madrid: Pronóstico del partido de la Jornada 11 de LaLiga

Racing de Santander 0-2 Real Madrid es el pronóstico en el Campos de Sport de El Sardinero, como parte en la Jornada 11 de LaLiga.

Pronóstico: Racing de Santander 0-2 Real Madrid

Racing de Santander vs Real Madrid: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 11 de LaLiga

Estas son las posibles alineaciones del partido Racing de Santander vs Real Madrid, en la Jornada 11 de LaLiga.

Racing de Santander

Portero: Julen Agirrezabala

Defensas: Álvaro Mantilla, Pablo Ramón, Jeanuël Belocian y Jorge Salinas

Mediocampistas: Iván Martín, Matteo Prati, Andrés Martín, Sergio Canales e Iñigo Vicente

Delantero: Yassir Zabiri

Real Madrid ganó al FC Barcelona en la Jornada 10 de LaLiga (Manu Fernandez / AP Photo/Manu Fernandez)

Real Madrid

Portero: Andriy Lunin

Defensas: Federico Valverde, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen y Marc Cucurella

Mediocampistas: Aurélien Tchouaméni, Bernardo Silva, Arda Güler, Jude Bellingham y Yan Diomande

Delantero: Kylian Mbappé

Racing de Santander vs Real Madrid: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 11 de LaLiga

Racing de Santander vs Real Madrid juegan en la Jornada 11 de LaLiga: domingo 1 de noviembre, 09:15 horas, transmisión por SKY Sports.