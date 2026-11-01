Racing de Santander vs Real Madrid chocan en la Jornada 11 de LaLiga, y el pronóstico es victoria del equipo visitante. Conoce las posibles alineaciones del partido.
Racing de Santander vs Real Madrid: Pronóstico del partido de la Jornada 11 de LaLiga
Racing de Santander 0-2 Real Madrid es el pronóstico en el Campos de Sport de El Sardinero, como parte en la Jornada 11 de LaLiga.
Pronóstico: Racing de Santander 0-2 Real Madrid
Racing de Santander vs Real Madrid: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 11 de LaLiga
Estas son las posibles alineaciones del partido Racing de Santander vs Real Madrid, en la Jornada 11 de LaLiga.
Deportes
FC Barcelona vs Alavés: ¿Cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 11 de LaLiga?
Deportes
Levante vs Atlético de Madrid: Pronóstico y posibles alineaciones del partido de LaLiga
Deportes
Levante vs Atlético de Madrid: Hora y canal para ver el partido de la Jornada 11 de LaLiga
Deportes
Racing de Santander vs Real Madrid: Fecha y horario para ver el partido de la Jornada 11 de LaLiga
Deportes
FC Barcelona vs Alavés: Pronóstico y posibles alineaciones del partido de LaLiga
Racing de Santander
- Portero: Julen Agirrezabala
- Defensas: Álvaro Mantilla, Pablo Ramón, Jeanuël Belocian y Jorge Salinas
- Mediocampistas: Iván Martín, Matteo Prati, Andrés Martín, Sergio Canales e Iñigo Vicente
- Delantero: Yassir Zabiri
Real Madrid
- Portero: Andriy Lunin
- Defensas: Federico Valverde, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen y Marc Cucurella
- Mediocampistas: Aurélien Tchouaméni, Bernardo Silva, Arda Güler, Jude Bellingham y Yan Diomande
- Delantero: Kylian Mbappé
Racing de Santander vs Real Madrid: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 11 de LaLiga
Racing de Santander vs Real Madrid juegan en la Jornada 11 de LaLiga: domingo 1 de noviembre, 09:15 horas, transmisión por SKY Sports.
- Partido: Racing de Santander vs Real Madrid
- Fase: Jornada 11
- Torneo: LaLiga
- Fecha: Domingo 1 de noviembre de 2026
- Horario: 09:15 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Campos de Sport de El Sardinero
- Transmisión: SKY Sports