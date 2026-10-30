FC Barcelona vs Alavés continúan con la actividad sabatina de la Jornada 11 de LaLiga: 31 de octubre, 14:00 horas, transmisión por SKY Sports.
El partido FC Barcelona vs Alavés es uno de los cuatro encuentros de este 31 de octubre como parte de la Jornada 11 de LaLiga.
- Partido: FC Barcelona vs Alavés
- Fase: Jornada 11
- Torneo: LaLiga
- Fecha: Sábado 31 de octubre de 2026
- Horario: 14:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Spotify Camp Nou
- Transmisión: SKY Sports
FC Barcelona vs Alavés: Día para ver el partido de LaLiga
El sábado 31 de octubre de 2026 continúa la Jornada 11 de LaLiga con el partido FC Barcelona vs Alavés.
FC Barcelona vs Alavés: Hora para ver el partido de LaLiga
A las 14:00 horas, tiempo del centro de México, se enfrentan FC Barcelona vs Alavés, partido en el que los locales defienden la cima de LaLiga.
FC Barcelona vs Alavés: Canal para ver el partido de LaLiga
La plataforma SKY Sports transmitirá el partido FC Barcelona vs Alavés en la Jornada 11 de LaLiga.
- Partido: FC Barcelona vs Alavés
- Fase: Jornada 11
- Torneo: LaLiga
- Fecha: Sábado 31 de octubre de 2026
- Horario: 14:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Spotify Camp Nou
- Transmisión: SKY Sports