Jairo Adán Zamago era un conocido entrenador y mánager de béisbol en Sinaloa, quien murió intoxicado por amoniaco.

El deportista trabajaba en la termoeléctrica ubicada en San Miguel Zapotitlán, en Ahome, Sinaloa.

¿Quién era Jairo Adán Zamago Navarrete? El mánager que murió intoxicado

Jairo Adán Zamago Navarrete era originario de Sinaloa y encontró su pasión por el béisbol hace 6 años.

El mánager era parte de la liga infantil y juvenil Teodoro Higuera, de Los Mochis.

Su muerte fue confirmada por la liga y lamentaron la muerte de Jairo Adán Zamago Navarrete, a quien describieron como un hombre disciplinado.

Muere el mánager de béisbol Jairo Zamago Navarrete (Facebook/Liga Teodoro Higuera Los Mochis)

¿Qué edad tenía Jairo Adán Zamago Navarrete?

Jairo Adán Zamago Navarrete nació el 28 de diciembre de 1994; tenía 30 años de edad.

¿Quién es la esposa de Jairo Adán Zamago Navarrete?

Se desconoce si Jairo Adán Zamago Navarrete estaba casado.

¿Qué signo zodiacal es Jairo Adán Zamago Navarrete?

Jairo Adan Zamago Navarrete era Capricornio y las personas bajo este signo zodiacal son disciplinadosy ambiciosos.

¿Cuántos hijos tenía Jairo Adán Zamago Navarrete?

Se desconoce si Jairo Adán Zamago Navarrete tenía hijos.

¿Qué estudió Jairo Adan Zamago Navarrete?

Se desconoce la formación académica de Jairo Zamago Navarrete.

Jairo Zamago Navarrete (Facebook/Liga Teodoro Higuera Los Mochis)

¿En qué trabajaba Jairo Adán Zamago Navarrete?

Jairo Adpan Zamago Navarrete trabajaba en la termoeléctrica de San Miguel Zapotitlán, en Sinaloa.

En 2019 mostró interés por el béisbol y formaba parte de la directiva de la liga ‘Teodoro Higuera’, donde fue tesorero y vicepresidente.

Posteriormente, Jairo Adán Zamago Navarrete se convirtió en mánager de equipos emergentes de béisbol.

Fue mánager de eventos nacionales de béisbol infantil y juvenil en Hermosillo, Guaymas y Nogales.

Jairo Adán Zamago Navarrete murió intoxicado por amoníaco

El 23 de octubre de 2025 murió el manager Jairo Adán Zamago Navarrete, conocido por su trabajo en la liga ‘Teodora Higuera’.

Trascendió que Jairo Adán Zamago Navarrete murió tras inhalar amoniaco en la Termoeléctrica donde trabajaba.

Supuestamente, una fuga causó la muerte del mánager de béisbol, pero el medio Los Noticieristas reveló otra versión.

Al parecer, Jairo Adán Zamago Navarrete estaba limpiando unos contenedores de amoniaco y tras llegar a su casa comenzó a tener malestares.

El deportista murió al llegar al hospital y la comunidad pelotera de los Mochis lamentó su muerte.