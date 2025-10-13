El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, asistió al Cuadrangular del Bienestar de Béisbol en Culiacán, evento que tiene como objetivo recaudar fondos para causas nobles. En este, su cuarto año, lo recaudado será destinado para apoyar a niñas y niños que necesiten trasplante de riñón.

Cuadrangular del Bienestar de Béisbol reúne a miles de familias

El evento organizado por el Sistema DIF de Sinaloa, contó con la presencia de Rubén Rocha, quien estuvo acompañado por su hija, la presidenta del Sistema DIF Sinaloa, Eneyda Rocha Ruiz, y toda su familia.

El Cuadrangular del Bienestar de Béisbol se llevó a cabo en el estadio Los Tomateros, donde miles de sinaloenses acudieron para ver el clásico de Los Tomateros contra los Venados de Mazatlán, dos equipos emblemáticos.

“Estamos repitiendo, ya vamos en el cuarto año que los cuatro clubes de beisbol nuestros, la afición, los sinaloenses en general nos están apoyando para las causas nobles, en este caso vamos a sacar adelante la causa de trasplante renal, de riñón, infantil, todo es para los niños, primero fue cirugía de corazón, luego el tema de los ojos, luego la diabetes infantil y ahora estamos con el trasplante de riñón” Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa

Finalmente, Rocha Moya agradeció la participación de Los Tomateros de Culiacán, Venados de Mazatlán, Algodoneros de Guasave y los Cañeros de Los Mochis, cuatro equipos que atendieron al llamado para apoyar esta noble causa del Cuadrangular del Bienestar de Béisbol.