Jorge Atala Guzmán fue un empresario mexicano del sector restaurantero y socio fundador de Sushi Roll, cadena especializada en comida asiática que inició operaciones en México en 1996.

Bajo su dirección, Sushi Roll se convirtió en una cadena con presencia en distintos puntos del país y amplió sus operaciones a otros conceptos de comida japonesa.

Jorge Atala Guzmán se convirtió en todo un referente en la industria gastronómica, dejando un importante legado tras su muerte el 27 de julio de 2026.

¿Quién fue Jorge Atala Guzmán?

Jorge Atala Guzmán no siempre fue un reconocido restaurantero, ya que al inicio se dedicó a la industria textil con la marca “Génesis”; sin embargo, esta sufrió un declive importante.

Luego de un arduo trabajo, en 1996 abrió su primera sucursal junto a su socio Luis Guzmán. Para 2023, Jorge Atala Guzmán ya era dueño del 78% de las acciones de Sushi Roll.

Luis Guzmán Jaimes y Jorge Atala Guzmán (Especial)

Esta importante cifra convertía al empresario mexicano en la persona más importante para el negocio y quien también se ostentaba como director general de la cadena.

Ya en 2021, recibió un reconocimiento de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados. En ese momento, fue galardonado como “El empresario restaurantero del año”.

¿Cuántos años tenía Jorge Atala Guzmán?

Jorge Atala Guzmán falleció el 27 de julio de 2026, a una edad que no ha sido oficialmente especificada en los registros públicos.

¿Quién fue la esposa de Jorge Atala Guzmán?

No hay información disponible sobre quien fue la esposa de Jorge Atala Guzmán.

¿Quiénes son los hijos de Jorge Atala Guzmán?

La esquela compartida por familiares detalla que los hijos de Jorge Atala Guzmán fueron Jorge, Esber y Suzzan, quienes expresaron su despedida ante la muerte de su padre.

¿Qué estudió Jorge Atala Guzmán?

Jorge Atala Guzmán no contaba con estudios universitarios completos en gastronomía o negocios, ya que su formación se desarrolló directamente en el ámbito empresarial.

¿En qué trabajó Jorge Atala Guzmán?

Jorge Atala Guzmán se dedicó principalmente al sector restaurantero y empresarial, desempeñándose en puestos clave como:

Director general de Sushi Roll

Accionista mayoritario (78%) de la empresa

Fundador y principal operador de la cadena desde 1996

Responsable de la expansión de más de 90 puntos en el país

Sushi Roll (Especial)

Asimismo, también fue operador de las siguientes marcas derivadas: