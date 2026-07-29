Te contamos quién fue Tom Chadbon, actor británico de cine de televisión conocido por Game of Thrones.

Con una carrera de casi 50 años, Tom Chadbon brilló como actor de reparto en diversas producciones.

¿Quién fue Tom Chadbon?

Thomas Richard Chadbon fue un actor inglés que participó en películas y series de televisión.

Tom Chadbon (Especial)

¿Qué edad tenía Tom Chadbon?

Tom Chadbon tenía 80 años al momento de su muerte. Nació el 27 de febrero de 1946 en Luton, Bedfordshire, Inglaterra.

¿Quién fue la esposa de Tom Chadbon?

El actor Tom Chadbon estuvo casado con Jane Hennesy. La pareja contrajo nupcias en julio de 1977.

Anteriormente, sostuvo una relación con Deborah Elspeth Leathers de 1966 a 1970.

¿Qué signo zodiacal era Tom Chadbon?

Tom Chadbon era del signo zodiacal Piscis.

Tom Chadbon (Especial)

¿Cuántos hijos tuvo Tom Chadbon?

Tom Chadbon tuvo tres hijos. Dos de su matrimonio con Deborah Leathers y uno con su segunda esposa, Jane Hennesy.

¿Qué estudió Tom Chadbon?

Se sabe que Tom Chadbon estudió actuación y artes escénicas en la Real Academia de Arte Dramático (RADA).

¿En qué ha trabajado Tom Chadbon?

Tom Chadbon debutó en la escena teatral en el Phoenix Theatre de Leicester en 1967.

A lo largo de su carrera actuaría en obras clásicas en el Bristol Old Vic, el Teatro Nacional y el West End de Londres.

Hacia la década de los setenta, saltó hacia el cine y la televisión.

Algunos de sus papeles más recordados son el detective Duggan en City of Death de Doctor Who.

Igualmente, protagonizó 10 episodios de Crown Prosecutor en 1995, dando vida a Lenny Monk.

También participó en No More Lies y en cintas como:

The Beast Must Die

Juggernaut

Tess

Dance whit a Stranger

Shooting Fish

Casino Royale de 2006

Asimsimo, interpretó al High Septon en Game of Thrones durante el capítulo final, The Dragon and the Wolf, de la séptima temporada de 2017.