Francisco Alonso, narrador de futbol de Imagen TV, explotó contra Willie González, periodista deportivo de Multimedios luego de que se refiriera de manera negativa a su estilo de narración.

Willie González habló mal de la narración de Francisco Alonso, mejor conocido como Padre Santo, en el programa de radio La Hora de Willie de la estación RG La Deportiva 690 AM de Monterrey.

A través de un video en Twitter en el que etiquetaron a Alonso, el cronista de Imagen TV escuchó las palabras de González en su programa, donde comentó lo siguiente:

“Como se llama el que narraba para Imagen, malísimo....Es un torturador de orejas, si no no no, ese no, el Padre Santo (apodo de Francisco Alonso)”.

El comenatario de Willie Gonzaléz hacia Francisco Alonso salió a raíz de recordar cuando el narrador, quien también colabora en W Radio, comentaba y narraba partidos del Club Tigres y Rayados de Monterrey.

Mira @UnicoPadreSanto lo que dicen de ti @WillieMty y @Mateobravo12 ...que eres una tortura para los oídos ..😂😂😂 pic.twitter.com/qMMkJ7GQRT — Armando Gonzalez (@bullcrazymusic) April 22, 2022

Francisco Alonso arremete contra las críticas de Willie González

Luego de escuchar las críticas de Willie González hacia su estilo de narración, Fernando Alonso no se quedó con las ganas y arremetió en contra del periodista de la empresa Multimedios.

A través de un tweet, Alonso contestó a lo dicho por González: “Que bueno que este gandul, me ubica, yo si no tengo ni idea de quién sea este imbécil pero es tan sencillo que no me escuche”.

“Yo primero no criticaría su trabajo y menos sin saber quién diablos es, que jodido cabrón el y sus colaboradores que calamidad” sentenció el cronista deportivo de Imagen TV y W Radio.

Diversos aficionados de Tigres y Rayados en su mayoría, de mostraron en contra de Willie por faltarle al respeto de esa manera a Francisco.

“Si se supone que se dedica a esto, hay códigos no escritos, pero perro no come perro, en fin” escribió el narrador de Gallos Blancos de Querétaro respondiéndole a un usuario de redes sociales.

Francisco Alonso contestó en un mensaje a las críticas de Willie González. (Captura de / Twitter)

Fernando Alonso: Trayectoria en los medios de comunicación