Willie González, personaje de la televisión y la radio regiomontana, explotó en contra de Pello Maldonado luego de que hablase del ‘verdadero’ motivo del viaje de Mauricio Culebro, presidente del Club Tigres, a España.

Willie González desató la polémica a través de su programa de radio, La Hora de Willie, para llamar “secretaria” a Pello Maldonado, quien señaló que el presidente del Club Tigres viajó a España para ver estadios y no refuerzos para el equipo.

González no se midió en sus palabras y aprovechó su espacio en la estación de radio, RG La Deportiva 690 AM para enviarle un ‘mensaje’ a Maldonado por sus declaraciones.

“Tú sabes que hace días la secretaria (Maldonado) de Pitarra tomó dictado y le indicaron que publicara, que Culebro anda viendo estadios allá (en España)” indicó González.

“La secretaria de Pitarra agarró sus redes sociales y dijo ‘El señor Culebro no anda viendo jugadores, anda viendo estadios’, porque siguió las indicaciones y tomó el dictado como buena secretaria que es” arremetió.

“Siguió las indicaciones y tomó dictado como buena secretaria que es, la secretaria de Pitarra tomó dictado, como buena secretaria que es, una secretaria muy disciplinada ” sentenció.

Pello Maldonado se mantiene ‘firme’ a pesar de ser llamado “secretaria” por Willie González

Tras ser llamado secretaria por parte de Willie González, Pello Maldonado contestó a la polémica desatada por los comentarios del comentarista de Multimedios y RG La Deportiva 690 AM en torno a la escuadra felina.

“No me sorprende. Si cuando estaba ahí lo hacían imagínate ahora. No pasa nada. Tenemos para todos. Seguimos firmes al pie del cañón con la misión de que no le piquen los los ojos a la mejor afición. No nos detendrán” aseguró.

Con el pasar de los días, la verdadera razón del viaje de Mauricio Culebro, dirigente en el Club Tigres, se dará a conocer, dándole la razón a alguno de estos dos personajes, o bien, a ninguno.

Pello Maldonado se mantiene 'firme' a pesar de los comentarios de Willie González. (Captura de Pantalla / Twitter)

Club Tigres: Partido inaugural Apertura 2022

J1 Apertura 2022 | Club Tigres vs Cruz Azul | Sábado 2 de julio a las 19:00 hrs. | Estadio Universitario de la UANL

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok