Tras una destacada carrera como lateral derecho en Brasil y Europa, Juliano Belletti inició una nueva etapa como entrenador dentro de la estructura del club azulgrana, donde ha dirigido a las categorías juveniles y al equipo filial.

Campeón del mundo con la selección de Brasil en 2002, el exdefensor es considerado uno de los futbolistas brasileños más exitosos de su generación y una de las figuras históricas del Barcelona.

¿Quién es Juliano Belletti?

Juliano Haus Belletti, nació en Cascavel, estado de Paraná, Brasil.

Es un exfutbolista que se desempeñó como lateral derecho y actualmente dirige al Barça Atlètic, el equipo filial del FC Barcelona.

Durante su carrera destacó por su experiencia internacional y por ser el autor del gol que le dio al conjunto catalán la Champions League de 2006.

Juliano Belletti (Instagram | @julianobelletti)

¿Cuántos años tiene Juliano Belletti?

Juliano Belletti nació el 20 de junio de 1976, por lo que actualmente tiene 50 años.

¿Quién es la esposa de Juliano Belletti?

La esposa del exfutbolista brasileño Juliano Belletti es Luana Fiennes.

Juliano Belletti y Luana Fiennes (Instagram | @julianobelletti)

¿Qué signo zodiacal es Juliano Belletti?

Al haber nacido el 20 de junio, Juliano Belletti pertenece al signo Géminis.

¿Quiénes son los hijos de Juliano Belletti?

Juliano Belletti tiene cuatro hijos: Dianluca, Patrick, Lucca y el menor, Giulio.

Juliano Belletti y familia (Instagram | @julianobelletti)

¿Qué estudió Juliano Belletti?

La formación de Juliano Belletti estuvo enfocada desde temprana edad en el futbol profesional.

Se desarrolló en las fuerzas básicas del futbol brasileño antes de debutar como profesional, por lo que no existen registros públicos ampliamente documentados sobre estudios universitarios.

¿En qué ha trabajado Juliano Belletti?

Juliano Belletti debutó como futbolista profesional con el Cruzeiro Esporte Clube y posteriormente defendió los colores de:

São Paulo FC

Villarreal CF

FC Barcelona

Chelsea FC

Fluminense FC

Ceará SC

Con la selección de Brasil conquistó la Copa Mundial de la FIFA 2002.

Tras retirarse inició su carrera como entrenador, trabajando en las categorías inferiores del São Paulo y posteriormente en el FC Barcelona.

En el club catalán dirigió al Juvenil A, con el que conquistó la Liga, la Copa del Rey Juvenil y la UEFA Youth League, antes de ser nombrado director técnico del Barça Atlètic.