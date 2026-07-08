Te contamos quién es Samuel Moutoussamy, el futbolista que destacó en el Mundial 2026 con la República Democrática del Congo.

La Selección del Congo tuvo una buena participación mundialista en gran parte por el trabajo que tuvo su jugador Samuel Moutoussamy en el centro del campo.

¿Quién es Samuel Moutoussamy?

Samuel Moutoussamy es un futbolista congoleño que juega como centrocampista. Su actual club es el Atromitos FC de Grecia.

Samuel Moutoussamy (Samuel Moutoussamy / Facebook)

¿Cuántos años tiene Samuel Moutoussamy?

Samuel Moutoussamy tiene 29 años de edad. Nació el 12 de agosto de 1996 en París, Francia.

¿Quién es la esposa de Samuel Moutoussamy?

No existe información sobre si Samuel Moutoussamy está casado.

Samuel Moutoussamy (Samuel Moutoussamy / Facebook)

¿Qué signo zodiacal es Samuel Moutoussamy?

Samuel Moutoussamy pertenece al signo zodiacal Leo.

Samuel Moutoussamy (Samuel Moutoussamy / Facebook)

¿Cuántos hijos tiene Samuel Moutoussamy?

Se desconoce si Samuel Moutoussamy tiene hijos.

¿Qué estudió Samuel Moutoussamy?

Samuel Moutoussamy no cursó estudios universitarios, ya que desde muy joven se dedicó a formarse como futbolista profesional.

Samuel Moutoussamy (Samuel Moutoussamy / Facebook)

¿En qué ha trabajado Samuel Moutoussamy?

La carrera de Samuel Moutoussamy inició en el Olympique Lyonnais II de Francia en 2014.

Para 2016 se marchó al F.C. Nantes II de segunda división, y después subió a primera con el mismo club, donde debutaría profesionalmente en 2017. En dicho equipo ganó en 2022 la Copa de Francia.

Samuel Moutoussamy dejó el Nantes II en 2024, luego de que se terminara su contrato. Fichó por el Sivasspor de Turquía.

No obstante, su paso en ese club fue rápido, ya que llegó al Atromitos de Atenas.

Como seleccionado de la República Democrática del Congo debutó en 2019 en un partido contra Argelia.