Rodrigo Cigarroa es un profesional mexicano dedicado al desarrollo humano, quien se presenta como terapeuta, doctor en Desarrollo Humano, life coach, conferencista y autor del libro Anclas de Amor. A través de su trabajo, aborda temas relacionados con el crecimiento personal, el liderazgo y el alto rendimiento.

Su proyecto El Poder de Trascender reúne distintas propuestas de formación y acompañamiento personal, entre ellas coaching, hipnosis transformacional, conferencias y programas dirigidos a personas, empresas, líderes y atletas. En esta plataforma también promueve su libro Anclas de Amor, enfocado en su propuesta de transformación personal.

¿Quién es Rodrigo Cigarroa?

Rodrigo Cigarroa es un conferencista y profesional del desarrollo humano que combina herramientas de coaching, hipnosis y formación personal. Es autor de Anclas de Amor, cuenta con un doctorado en Desarrollo Humano, según su biografía profesional, y se presenta como miembro activo de Rotary International y coach certificado por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER).

Su propuesta se centra en el desarrollo de habilidades personales, el manejo de miedos y la identificación de creencias limitantes. Mediante sesiones individuales, conferencias y programas especializados, trabaja temas como la toma de decisiones, el liderazgo, la inteligencia emocional y la preparación mental para alcanzar objetivos.

¿Qué edad tiene Rodrigo Cigarroa?

No hay información pública verificable que permita establecer la edad de Rodrigo Cigarroa, ya que su fecha y año de nacimiento no aparecen en la biografía disponible en su sitio oficial.

¿Rodrigo Cigarroa tiene pareja?

Hasta el momento, no se cuenta con información pública confiable que confirme si Rodrigo Cigarroa tiene esposa, esposo o pareja.

¿Qué signo zodiacal es Rodrigo Cigarroa?

No es posible determinar el signo zodiacal de Rodrigo Cigarroa, debido a que no se conoce públicamente su fecha exacta de nacimiento. Sin ese dato, asignarle un signo sería especulativo.

¿Rodrigo Cigarroa tiene hijos?

No hay información pública verificable que confirme si Rodrigo Cigarroa tiene hijos. Su biografía profesional no incluye datos sobre su descendencia.

¿Qué estudió Rodrigo Cigarroa?

De acuerdo con la información publicada en su plataforma profesional, Rodrigo Cigarroa cuenta con formación en Desarrollo Humano y certificaciones relacionadas con el coaching y la capacitación.

Doctorado en Desarrollo Humano, de acuerdo con su biografía profesional.

Certificación como coach por CONOCER, organismo mexicano dedicado a la certificación de competencias laborales.

Certificación como formador de capital humano por CONOCER, según la información de su plataforma.

¿En qué ha trabajado Rodrigo Cigarroa?

Rodrigo Cigarroa ha desarrollado su trayectoria en el ámbito del crecimiento personal, las conferencias motivacionales y la formación de personas y equipos.

Su proyecto El Poder de Trascender funciona como plataforma para sus servicios de coaching, entrenamientos y actividades de desarrollo humano. Entre las principales actividades que promueve se encuentran: