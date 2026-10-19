Aleco Irarragorri fue visitado en el hospital por Rodrigo Cigarroa, terapeuta e hipnólogo clínico mexicano, luego de que el presidente de Santos Laguna fuera operado de emergencia.

Irarragori mantiene un vínculo cercano con Rodrigo Cigarroa, por lo que el encuentro en el hospital se dio de manera natural.

(Rodrigo Cigarroa)

¿Qué mensaje le llevó Rodrigo Cigarroa a Aleco Irarragori?

La visita de Rodrigo Cigarroa cobró relevancia después de las publicaciones hechas por el terapeuta en sus redes sociales, acerca de su encuentro en el hospital con Aleco Irarragori.

Aleco, tengo plena confianza en tu pronta recuperación, porque he visto la fuerza extraordinaria que llevas dentro, esa garra inquebrantable y el corazón de un verdadero guerrero." Rodrigo Cigarroa, terapeuta e hipnólogo clínico mexicano

(Rodrigo Cigarroa)

Creo profundamente en las conexiones que nacen desde el amor, la energía y la contribución. Y conocerte ha sido una de esas experiencias que agradezco a Dios."

¿De qué fue operado Aleco Irarragori?

Aleco Irarragorri, presidente de Santos Laguna, fue operado de urgencia durante la madrugada del 17 de octubre de 2026.

A través de un comunicado, el equipo Santos Laguna detalló que Aleco Irarragorri presentó molestias tras el partido del equipo contra Querétaro, por lo que recibió atención médica y tuvo que hacerse una operación urgente.

Santos Laguna informó que Irarragorri Kalb se sometió a una cirugía de vesícula biliar, de la cual, el presidente del equipo se encuentra en recuperación y con evolución “satisfactoria”.

Aleco Irarragori disfuta el buen momento de Santos Laguna en la Liga MX

Aleco Irarragoria se ha vuelto viral en las últimas semanas debido a las reacciones que se han visualizado en las redes sociales en los triunfo de Santos Laguna.

Santos Laguna ha repuntado en la Liga MX, y con 16 puntos, se ubica en el noveno lugar del Apertura 2026.