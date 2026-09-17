Mari José Rodríguez es una coach fitness de Mexicali, Baja California conocida en redes sociales y activa participante en la categoría del fisicoculturismo femenino: Bikini Fitness.

Recientemente, Mari José Rodríguez es noticia, tras denunciar haber sido víctima de una violenta agresión dentro de su propio domicilio por parte de su expareja.

Pero ¿quién es Mari José Rodríguez? Acá lo que sabemos sobre la coach fitness que denunció una agresión.

¿Quién es Mari José Rodríguez?

Mari José Rodríguez es una influencer local, coach fitness y fisicoculturista de Mexicali, además del deporte, también es empresaria de enfocada en este mismo ámbito.

María José Rodríguez denuncia agresión de su expareja dentro de su propia casa (María José Rodríguez)

¿Qué edad tiene Mari José Rodríguez, la coach fitness que denunció una agresión?

Se desconoce la edad de Mari José Rodríguez.

¿Quién es la pareja de Mari José Rodríguez?

Mari José Rodríguez estuvo vinculada con Luis Romo de la Ree, expareja quien la agredió.

¿De qué signo zodiacal es Mari José Rodríguez, la coach fitness que denunció una agresión?

Al no tener información sobre su fecha de nacimiento no sé puede precisar a qué signo zodiacal al que pertenece.

¿Cuántos hijos tiene Mari José Rodríguez?

Mari José Rodríguez tiene un hijo.

¿Qué estudio Mari José Rodríguez, la coach fitness que denunció una agresión?

Se conoce que Mari José Rodríguez cuenta con formación en nutrición clínica y deportiva.

¿En qué ha trabajado Mari José Rodríguez?

Se sabe que Mari José Rodríguez, la coach fitness tiene una vida laboral en el entrenamientos y fisicoculturismo.

Ha trabajado como coach de fitness online y entrenadora de la categoría Bikini Fitness, donde también participa.

Es propietaria y socia de marcas independientes orientadas a la venta de botanas saludables y ropa deportiva, como Sanchi Li y Ma Reactive.