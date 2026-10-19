La Velada del Año dará un paso histórico en su expansión internacional tras confirmarse un acuerdo entre Netflix e Ibai Llanos para transmitir en exclusiva las próximas ediciones del evento.

Considerado uno de los espectáculos digitales más exitosos del mundo hispanohablante, La Velada del Año entre creadores de contenido dejará atrás su modelo tradicional de emisión para incorporarse al catálogo de Netflix.

El entre Netflix e Ibai Llanos contempla las ediciones de 2027, 2028 y 2029 de La Velada del Año, ampliando el alcance global de una de las producciones más populares de internet.

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