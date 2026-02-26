Regina Tarín es una peleadora mexicana de artes marciales mixtas, que está por debutar en la empresa UFC.

Conoce en esta nota más acerca de la vida y trayectoria de Regina Tarín, quien marcha invicta en las artes marciales mixtas.

Regina Tarín, peleadora MMA (@reginatar)

¿Quién es Regina Tarín?

Regina Tarín es una peleadora mexicana que debutará en la empresa UFC de artes marciales mixtas.

¿Qué edad tiene Regina Tarín?

Regina Tarín nació el 19 de octubre de 2004, por lo que tiene 21 años de edad.

¿Dónde nació Regina Tarín?

Regina Tarín nació en Matehuala San Luis Potosí, México.

Regina Tarín, peleadora MMA (@reginatarín)

¿Cuánto mide y pesa Regina Tarín?

Regina Tarín mide 1.72 metros y pesa 60 kilogramos.

¿Regina Tarín tiene pareja?

Se desconoce si Regina Tarín tiene pareja sentimental actualmente.

¿Cómo le apodan a Regina Tarín?

Regina Tarín es apodada “Kill Bill”.

¿Qué signo zodiacal es Regina Tarín?

El signo zodiacal de Regina Tarín es Libra.

¿Regina Tarín tiene hijos?

Regina Tarín no tiene hijos o al menos eso es lo que se conoce de manera pública.

¿Qué estudió Regina Tarín?

Regina Tarín tiene estudios en Ciencias de la Comunicación.

Trayectoria de Regina Tarín

Regina Tarín, conocida como “Kill Bill”, tiene un récord de 7-0 manteniéndose invicta y en sus redes sociales ha dejado claro que su pasión son las Artes Marciales Mixtas.