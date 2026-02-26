La peleadora mexicana, Regina Tarín hará su debut como profesional en UFC el próximo sábado 28 de febrero en la Arena Ciudad de México.

Luego de varios meses de peleas en el octágono, Regina Tarín tomará el lugar de Sofía Montenegro, quien tuvo que bajarse de la pelea de último momento, por lo que la mexicana se medirá ante Ernesta Kareckaitė en UFC México 2026.

Regina Tarín fue invitada para formar parte de WWE

La mexicana Regina Tarín, de 22 años de edad, había llamado la atención de la World Wrestling Entertainment (WWE), pero dicha oportunidad ya tenía una carrera semi-profesional en las artes marciales mixtas.

Por lo que eso fue la clave para aceptar la propuesta de UFC, ya que además, Regina Tarín tiene un récord de 8 victorias consecutivas e incluso, fue campeona inaugural del peso gallo de Budo Sento Championship.

Fue a través de redes sociales que UFC confirmó la participación de la mexicana para pelear contra Ernesta Kareckaitė, haciendo su debut oficial como profesional.

🚨OFICIAL🚨 Regina Tarín hace su debut en corto aviso en #UFCMexico



Talento del programa del UFC PI 🇲🇽 pic.twitter.com/MYHkOhdZHW — UFC Español (@UFCEspanol) February 25, 2026

¿Cuál es la cartelera para UFC México 2026?

UFC México 2026 se llevará a cabo en la Arena CDMX el próximo 28 de febrero, que incluirá el regreso de Brandon Moreno al octágono.

Esta es la cartelera de UFC México 2026.

Cartelera principal

Brandon Moreno vs. Lone’er Kavanagh - peso mosca

Macy Chiasson vs. Ailín Pérez - peso gallo femenil

David Martínez vs. Marlon Vera - peso gallo

Damian Pinas vs. Wesley Schultz - peso medio

Ryan Gandra vs. José Daniel Medina - peso medio

Cartelera preliminar