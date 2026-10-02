Phil Mickelson es un golfista profesional estadounidense y capitán de HyFlyers GC en el circuito LIV Golf.

Con seis títulos de torneos majors y 45 victorias en el PGA Tour, es uno de los jugadores más destacados de su generación. En 2021 hizo historia al convertirse, a los 50 años, en el jugador de mayor edad en ganar un major, luego de conquistar el PGA Championship.

¿Quién es Phil Mickelson?

Phil Mickelson es un golfista profesional estadounidense conocido por su extensa trayectoria en el deporte y por su estilo de juego. A lo largo de su carrera consiguió 45 victorias en el PGA Tour y seis campeonatos majors: tres Masters, dos PGA Championship y un The Open Championship.

En 2022 se incorporó a LIV Golf como uno de los principales jugadores de la nueva liga y asumió la capitanía de HyFlyers GC. El circuito señala que Mickelson pasó más de 25 años entre los 50 mejores jugadores del mundo y que sus 45 triunfos en el PGA Tour lo colocan entre los máximos ganadores en la historia de la organización.

¿Qué edad tiene Phil Mickelson?

Phil Mickelson tiene 56 años. Nació el 16 de junio de 1970stados Unidos.

¿Phil Mickelson tiene pareja?

Sí. Phil Mickelson está casado con Amy Mickelson, cuyo apellido de soltera es McBride. La pareja se conoció mientras estudiaba en Arizona State University y contrajo matrimonio en 1996.

¿Qué signo zodiacal es Phil Mickelson?

Phil Mickelson es Géminis, debido a que nació el 16 de junio. Este signo zodiacal corresponde al elemento aire.

¿Phil Mickelson tiene hijos?

Sí. Phil y Amy Mickelson tienen tres hijos: Amanda Brynn, Sophia Isabel y Evan Samuel Mickelson.

¿Qué estudió Phil Mickelson?

Phil Mickelson estudió Psicología en Arizona State University, donde destacó como golfista universitario.

Durante su etapa amateur ganó tres campeonatos individuales de la NCAA y 16 torneos, entre ellos el U.S. Amateur de 1990. Se convirtió en profesional en 1992, después de graduarse.

¿En qué ha trabajado Phil Mickelson?

Phil Mickelson ha desarrollado prácticamente toda su trayectoria profesional en el golf, primero como jugador del circuito profesional y posteriormente también como capitán de un equipo de LIV Golf.