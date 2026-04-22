Nikolas Tombazis es uno de los ingenieros más influyentes del automovilismo moderno. Aquí te contamos sobre su vida, trayectoria y carrera profesional. El diseñador griego ha trabajado con escuderías históricas de Fórmula 1 como Ferrari, McLaren y Benetton, además de ocupar cargos directivos dentro de la FIA, organismo rector del deporte motor.

¿Quién es Nikolas Tombazis?

Nikolas Tombazis es un ingeniero aeronáutico y diseñador de autos de competición griego especializado en Fórmula 1. Es reconocido por haber sido jefe de diseño y aerodinámica en Ferrari durante una de las etapas más competitivas de la escudería, además de colaborar con Benetton, McLaren y Manor.

Actualmente, ocupa un puesto directivo en la FIA, donde participa en la elaboración de reglamentos técnicos para las categorías de monoplazas, incluida la Fórmula 1.

Su trayectoria lo coloca entre los perfiles técnicos más respetados de la Fórmula 1, con participación en algunos de los proyectos más importantes de las últimas décadas.

¿Qué edad tiene Nikolas Tombazis?

Nikolas Tombazis nació el 22 de abril de 1968 en Atenas, Grecia, por lo que actualmente tiene 58 años.

¿Nikolas Tombazis tiene esposa?

No hay información disponible sobre si Nikolas Tombazis tiene pareja, pues mantiene su vida personal en privado.

¿Qué signo zodiacal es Nikolas Tombazis?

Al haber nacido el 22 de abril, Nikolas Tombazis es Tauro, signo que se caracteriza por ser estable, práctico y sensorial

¿Nikolas Tombazis tiene hijos?

Se desconoce si Nikolas Tombazis tiene hijos, pues la información disponible se centra en su carrera profesional.

¿Qué estudió Nikolas Tombazis?

Nikolas Tombazis tiene una licenciatura en Ingeniería por Trinity College, Cambridge, y un doctorado (PhD) en Ingeniería Aeronáutica por el Imperial College London.

¿En qué ha trabajado Nikolas Tombazis?

Nikolas Tombazis ha desarrollado su carrera profesional en el ámbito deportivo, especialmente como diseñador e ingeniero de automovilismo: