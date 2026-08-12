Maghnes Akliouche es un futbolista francés que juega como centrocampista ofensivo y que en agosto de 2026 se incorporó al Paris Saint-Germain (PSG) procedente del AS Mónaco.

El jugador, nacido en la región de París, firmó con el club parisino hasta 2031.

Antes de llegar al PSG, Akliouche desarrolló prácticamente toda su carrera profesional en el AS Mónaco, donde se formó desde las categorías juveniles y llegó a convertirse en uno de los futbolistas más importantes del equipo.

¿Quién es Maghnes Akliouche?

Maghnes Akliouche es un futbolista francés que se desempeña como centrocampista ofensivo y también puede jugar por las bandas. Nació en Tremblay-en-France, en la región de Île-de-France, y es zurdo.

Comenzó su formación futbolística en Villemomble Sports y posteriormente pasó por US Torcy, antes de incorporarse a la academia del AS Monaco en 2017. También ha participado en los Juegos Olímpicos de París 2024, con la Selección Francesa y en la Supercopa de la UEFA con el París Saint-Germain F.C. en 2026.

Su debut en la Ligue 1 llegó el 16 de octubre de 2021, en un partido del Mónaco contra el Olympique de Lyon. Con el paso de las temporadas se consolidó en el primer equipo y llegó a disputar 139 partidos oficiales con el club, con 23 goles, antes de su salida al PSG. Además, su primera Copa del Mundo transcurrió durante el Torneo de 2026.

En agosto de 2026, el PSG confirmó su fichaje, elmediocampista utilizará el número 11 y firmó un contrato hasta 2031.

¿Qué edad tiene Maghnes Akliouche?

Maghnes Akliouche nació el 25 de febrero de 2002 en Tremblay-en-France, Francia. En 2026 tiene 24 años.

¿Maghnes Akliouche tiene hijos?

El futbolista Maghnes Akliouche, ha mantenido un perfil bajo con respecto a su vida familiar, lo que se conoce es que ha enfocado su vida a profesionalizarse en el futbol.

¿Qué estudios tiene Maghnes Akliouche?

Su formación deportiva ha pasado por Villemomble Sports, US Torcy y posteriormente por la academia del AS Mónaco, donde completó su desarrollo como futbolista profesional.

¿En qué ha trabajado Maghnes Akliouche?

La trayectoria profesional de Maghnes Akliouche se ha desarrollado en el futbol:

2008-2014: Villemomble Sports, en categorías juveniles.

2014-2017: US Torcy, en categorías juveniles.

2017-2021: AS Monaco, en su academia.

2020-2022: AS Monaco II, con el que comenzó a disputar partidos como profesional.

2021-2026: AS Monaco, primer equipo. Debutó en la Ligue 1 en octubre de 2021.

2024: Integró la selección olímpica de Francia en los Juegos Olímpicos de París, donde obtuvo la medalla de plata y marcó un gol en la final contra España.

2025-presente: Selección de Francia. Debutó con el equipo mayor el 5 de septiembre de 2025 ante Ucrania y marcó su primer gol internacional frente a Azerbaiyán en noviembre de ese año.

2026-presente: Paris Saint-Germain, tras su fichaje procedente del AS Monaco.

Con la selección francesa, Maghnes Akliouche también formó parte del plantel que disputó el Mundial de 2026. La Federación Francesa de Fútbol registra su participación en el torneo y señala que suma 10 partidos con la selección mayor.