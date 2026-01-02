Luz María Zetina compartió fotos con Lorena Ochoa y desatan rumores de una relación amorosa.
Desde finales de 2025 se rumoraba que Luz María Zetina y Lorena Ochoa mantenía una relación tras la ruptura de la conductora con Emilio Guzmán.
¿Luz María Zetina y Lorena Ochoa son pareja? Esto se sabe
Luz María Zetina fue sincera tras terminar su relación con Emilio Guzmán y confirmó que se había enamorado de otra persona.
Jorge Carbajal reveló en En Shock, que supuestamente, Luz María Zetina le había sido infiel a su prometido y ya llevaba un año de relación con la persona que fue la “tercera en discordia”.
La nueva pareja de Luz María Zetina sería Lorena Ochoa, según Jorge Carbajal y el rumor cobró fuerza tras unas historias en Instagram de la conductora.
En las historias aparece Luz María Zetina junto a Lorena Ochoa y otra amiga.
Algunas personas creen que esta sería la forma de Luz María Zetina de confirmar su relación con Lorena Ochoa.
Mientras que otros creen que solo se trata de fotos de amigas.
Hasta el momento, Luz María Zetina ni Lorena Ochoa han confirmado que sean pareja.
Luz María Zetina y Lorena Ochoa celebraron el Fin de Año juntas
La supuesta relación entre Luz María Zetina y Lorena Ochoa cobró fuerza tras compartir varias fotos juntas tras celebrar Fin de Año.
En las fotos se ve a Luz María Zetina junto a varios amigos, entre ellos la exgolfista Lorena Ochoa.
Esto sigue alimentando los rumores sobre una supuesta relación, ya que Luz María Zetina ha mantenido reservado el nombre de su pareja tras su ruptura con Emilio Guzmán.
Mientras que Lorena Ochoa y su esposo Andrés Conesa anunciaron su divorcio en abril de 2025, tras 16 años de matrimonio.