Chivas vs Querétaro se encuentran en la Jornada 10 de la Liga MX. Sábado 26 de septiembre a las 17:07 horas por Amazon Prime Video.
- Partido: Chivas vs Querétaro
- Fase: Jornada 10 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Sábado 26 de septiembre de 2026
- Horario: 17:07 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Akron
- Transmisión: Amazon Prime Video
Chivas vs Querétaro es el segundo partido de cuatro programados el sábado 26 de septiembre, en la Jornada 10 del Apertura 2026.
Chivas es uno de los equipos más sólidos del Apertura 2026, mientras que Querétaro se mantiene como la sorpresa de la competencia.
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Chivas vs Querétaro: Día para ver el partido de la Jornada 10 de Liga MX
El sábado 26 de septiembre de 2026 continúa la Jornada 10 de la Liga MX con el partido Chivas vs Querétaro.
Chivas vs Querétaro: Hora para ver el partido de la Jornada 10 de Liga MX
El partido Chivas vs Querétaro podrá verse a través de la señal de Amazon Prime Video.
Chivas vs Querétaro: Canal para ver el partido de la Jornada 10 de Liga MX
- Partido: Chivas vs Querétaro
- Fase: Jornada 10 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Sábado 26 de septiembre de 2026
- Horario: 17:07 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Akron
- Transmisión: Amazon Prime Video