Kevin Andrés Zenón es un futbolista argentino que está por comenzar una nueva etapa en la Liga MX con el Atlas, después de su paso por Boca Juniors.

El mediocampista surgió de las fuerzas básicas de Unión de Santa Fe y posteriormente se convirtió en uno de los jugadores destacados del conjunto xeneize.

¿Quién es Kevin Zenón?

Kevin Andrés Zenón es un futbolista argentino nacido en Goya, provincia de Corrientes.

Se desempeña principalmente como mediocampista por izquierda y es zurdo.

Comenzó su formación en el club San Ramón de Goya y posteriormente llegó a las categorías inferiores de Unión de Santa Fe, donde desarrolló gran parte de su proceso antes de debutar profesionalmente.

Kevin Zenón (Instagram | Kevin Zenón)

¿Cuántos años tiene Kevin Zenón?

Kevin Zenón tiene 25 años.

¿Quién es la pareja de Kevin Zenón?

El 26 de diciembre de 2025 Kevin Zenón contrajo matrimonio con Sol Amsler en la ciudad de Santa Fe.

Kevin Zenón y esposa (Instagram | Kevin Zenón)

¿Qué signo zodiacal es Kevin Zenón?

Kevin Zenón nació el 30 de julio de 2001 en Goya, Corrientes, Argentina, por lo que su signo zodiacal es Leo.

¿Kevin Zenón tiene hijos?

Kevin Zenón y su esposa Sol Amsler anunciaron en junio de 2026 que están en espera de su primera hija.

¿Qué estudió Kevin Zenón?

No se encontró información sobre estudios universitarios o una carrera profesional cursada por Kevin Zenón.

Su trayectoria conocida se encuentra principalmente relacionada con su formación futbolística, primero en Goya y posteriormente en las categorías juveniles de Unión de Santa Fe.

¿En qué equipos ha jugado Kevin Zenón?

Kevin Zenón comenzó en San Ramón de Goya y posteriormente ingresó a las fuerzas básicas de Unión de Santa Fe.

Debutó profesionalmente con el conjunto santafesino en 2020 y permaneció ahí hasta su llegada a Boca Juniors en 2024.

Después de más de dos años con el conjunto argentino, en septiembre de 2026 Boca acordó su traspaso al Atlas por alrededor de 6 millones de dólares.

Zenón llegó a Guadalajara el 11 de septiembre para completar los trámites y exámenes médicos correspondientes.

Representó a Argentina Sub-23 y fue convocado para disputar los Juegos Olímpicos de París 2024. Todavía no ha debutado con la selección absoluta de Argentina.