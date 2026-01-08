David Coote vuelve a dar de qué hablar, lastimosamente no por su labor arbitral sino por un penoso incidente que lo tendrá tras las rejas por nueve meses. Sí, el árbitro de la Premier League que insultó a Jürgen Klopp fue enviado a prisión por poseer un contenido indecente de un menor de edad.

El nombre de David Coote vuelve a acaparar espacios deportivos, el árbitro de la Premier League que fue suspendido por insultar a Jürgen Klopp, entonces entrenador del Liverpool, y ahora compareció ante la justicia por un grave delito.

Al exárbitro inglés le fue encontrado contenido relacionado con abuso infantil en su computadora. Las imágenes eran de un chico de 15 años de edad con un uniforme escolar, según lo reportado por la BBC.

La fuente indicó que el exárbitro fue condenado a nueve meses de cárcel; además, de una suspensión de dos años,

El mensaje del juez tras la condena del árbitro David Coote

A los cargos mencionados, se añadió una orden de prevención de daños sexuales durante 10 años, misma que fue detallada por el juez Nirmal Shanrt KC, quien fue el encargado de atender el caso del árbitro, David Coote, recordado por insultar a Jürgen Klopp en un video que se viralizó rápidamente.

“Quienes cometen este tipo de delitos deben darse cuenta de que involucran a un niño real y que eso les causa daño”, señaló el juez Nirmal Shanrt KC sobre la situación del árbitro David Coote.

“Si incumple esta orden o hay más delitos sexuales deberá volver a comparecer ante el tribunal”, puntualizó el juez.

El insulto a Klopp y los grandes escándalos del árbitro David Coote

David Coote ha llamado la atención en más de una ocasión por vergonzosos escándalos. En 2024 se filtró en redes sociales un video en el que insultó a Jürgen Klopp, cuando éste dirigía al Liverpool en el año 2020.

Además aparecieron unas fotografías del árbitro que insultó a Klopp, inhalando un polvo blanco durante la Eurocopa 2024.

El último gran escándalo involucra un delito sexual contra un menor de edad… ¡Lamentable!