José Mourinho se convirtió en el nuevo jefe del primer equipo del Fenerbahçe para sorpresa de todos, pues es un equipo que no es protagonista en el futbol de Europa

El Fenerbahçe es un equipo de la primera división de Turquía, una liga que no es tan competitiva frente a ligas como la de Francia, España e Inglaterra, aún así José Mourinho decidió tomar el reto.

José Mourinho es un entrenador que gusta por tomar retos en su carrera como entrenador, pero el Fenerbahçe es uno de esos casos imposibles de creer.

Las fuentes en Europa indican que José Mourinho tomó las riendas del Fenerbahçe debido a que el equipo jugará la Champions League y ese torneo es un reto para el portugués.

José Mourinho busca llevar al Fenerbahçe a las Semifinales de la Champions League

José Mourinho decidió tomar el reto del Fenerbahçe debido a que el equipo quiere hacer historia en la Champions League, y no hay mejor entrenador para hacerlo que el portugués.

Por ello es que José Mourinho llegó motivado al Fenerbahçe, pues su intención es hacer un trabajo extraordinario que les brinde la posibilidad de llegar hasta las Semifinales de la Champions League.

José Mourinho sabe que su capacidad estratégica y motivadora pueden hacer del Fenerbahçe un equipo histórico, de esos que logran hazañas voraces, dignas de los libros de historia, por ello es que en su presentación con el club, motivó a toda la afición del equipo.

José Mourinho fue presentado con el Fenerbahçe ante miles de aficionados ‘locos’ por el futbol, por lo que The Special One se dio a la tarea de lanzarles un motivador discurso para iniciar su proyecto en el equipo.

Así fue el motivador y brutal discurso de José Mourinho en su llegada al Fenerbahçe

“Un entrenador suele ser amado después de las victorias, pero yo siento que soy amado antes de las victorias, eso es una gran responsabilidad, y les prometo que desde este momento, esta camiseta es mi piel”…

“El futbol es pasión, y no hay mejor lugar para sentirla que en el Fenerbahçe , desde el momento en que me buscaron, quise jugar para ustedes, ustedes, mis aficionados, son el alma de este equipo, no me importa la liga turca, ni Turquía, me importa el Fenerbahçe”: José Mourinho.

José Mourinho terminó con el discurso motivador diciéndole a los fans del Fenerbahçe que: “Ahora sus sueños, son mis sueños.