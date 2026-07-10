Julio César Chávez Jr. habla de la investigación en su contra por presunta participación en delincuencia organiza y explica por qué no puede ingresar a Estados Unidos.

El boxeador fue deportado de Estados Unidos en 2025 y en agosto de ese mismo año fue detenido por delincuencia organizada y tráfico de arma, así como por supuestos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Julio César Chávez Jr. explica por qué no puede ingresar a Estados Unidos

Días después de su detención, un juez determinó que Julio César Chávez Jr. enfrentara su proceso legal en libertad y a un año de los hechos no se ha definido su situación jurídica.

Julio César Chávez Jr. no puede ingresar a Estados Unidos mientras la investigación en su contra siga en curso y no puede salir de México por disposición de un juez.

Pero asegura que la investigación en su contra sigue avanzando y espera poder demostrar su presunta inocencia.

Chávez Jr. (Tomada de video)

“Ahorita no puedo ir a Estados Unidos, el proceso sigue, pero todo va bien porque la verdad, pues como te digo, pues no hay nada, o sea, no existe algo en que yo haya trabajado” Julio César Chávez Jr.

El boxeador asegura que él solo se ha dedicado a boxear y que puede demostrar de dónde ha salido su fortuna.

“Ahí están mis cuentas de banco desde que empecé a boxear, todas, pueden checarlas y va a ser el mismo dinero que he ganado boxeando. No tengo nada que ver yo en esas cosas” Julio César Chávez Jr.

Julio César Chávez Jr. asegura que lo relacionaron con el delito de delincuencia organizada porque nació en Culiacán, Sinaloa y aparece en fotos con supuestos criminales.

“Soy de Culiacán, o sea, yo no tengo seguridad, yo no ando con gente. Como me ven, ando solo siempre y se acerca una persona, te toman una foto y van a decir: ‘Oye, pues esta persona se junta con quien sea’. Entonces fue nada más eso” Julio César Chávez

El deportistas explica que él suele sacarse fotografías con quien se lo pida, pero eso no significa que tenga un vínculo con delincuentes.

Julio César Chávez Jr. seguirá boxeando a pesar de la investigación en su contra

Un juez vinculó a Julio César Chávez Jr. pero le permitió llevar el proceso en libertad, decisión que fue impugnada por la Fiscalía General de la República (FGR).

Al final, Julio César Chávez Jr. continúa libertad y desea seguir con su carrera como pugilista.

“Lo único que puedo decir es que siempre me han conocido desde niño, o sea, no existe nada, nunca he hecho otra cosa más que boxear y pues lo voy a seguir haciendo” Julio César Chávez Jr.

La última pelea de Julio César Chávez Jr. fue en abril de 2026 y derrotó a John Caicedo, por lo que está enfocado en boxear mientras se resuelve la investigación en su contra.