Marco Antonio Rodríguez “Chiquimarco” es uno de los árbitros más emblemáticos del fútbol mexicano de las últimas dos décadas, con participación en múltiples Copas del Mundo y torneos internacionales.

¿Quién es Chiquimarco?

Marco Antonio Rodríguez Moreno, mejor conocido como “Chiquimarco”, es un ex árbitro de fútbol mexicano. A lo largo de su carrera se consolidó como uno de los árbitros más reconocidos del fútbol mexicano, famoso por su carácter en la cancha, su estilo y por dirigir partidos de alto nivel.

El apodo Chiquimarco proviene de un sobrenombre original “Chiquidrácula” que le pusieron por su peculiar peinado en sus primeros años, pero él prefirió el cambiado que sugirió su hija.

Hace dos días, le dictaron prisión preventiva, por lo que a más tardar el 26 de diciembre se deberá presentar voluntariamente en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, pues en caso de no hacerlo, se liberará una orden de aprehensión en su contra.

¿Qué edad tiene Chiquimarco?

Marco Antonio Rodríguez nació el 10 de noviembre de 1973, por lo actualmente tiene 52 años.

¿Chiquimarco tiene esposa?

Chiquimarco actualmente no tiene esposa; sin embargo, su vida personal se vio envuelta en una polémica debido a que en el 2023, su exesposa, Alva Neri, y una de sus hijas lo denunciaron públicamente por violencia familiar durante 28 años.

¿Qué signo zodiacal es Chiquimarco?

Al haber nacido el 10 de noviembre, Chiquimarco es Escorpio, signo que se caracteriza por su intensa energía emocional, pasión y profunda determinación.

¿Chiquimarco tiene hijos?

Sí, Chiquimarco tiene al menos una hija, quien denunció públicamente y ante las autoridades situaciones de violencia familiar.

¿Qué estudió Chiquimarco?

Rodríguez estudió inicialmente en el Colegio para árbitros de Fútbol del Estado de Nayarit y posteriormente la Licenciatura en Educación Física, formación que le ayudó a desarrollar su carrera profesional en el arbitraje.

¿En qué ha trabajado Chiquimarco?

Su carrera profesional se ha desarrollado en el ámbito del deporte, en cargos como: