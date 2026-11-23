Francisco Javier González es un periodista, narrador y comentarista deportivo mexicano especializado en futbol.

A lo largo de su carrera ha trabajado en TV Azteca, Grupo Acir, Televisa Deportes y TUDN, donde ha desempeñado funciones como conductor, comentarista y directivo editorial.

El 23 de noviembre de 2026 anunció su salida de W Radio, emisora en la que colaboró durante 22 años. En su despedida recordó a sus compañeros y los programas que marcaron su trayectoria.

¿Quién es Francisco Javier González?

Francisco Javier González Chávez es un periodista y comentarista deportivo mexicano. Es conocido por su trabajo en televisión y radio, así como por su participación en coberturas de Copas del Mundo y Juegos Olímpicos.

Nació en la Ciudad de México y comenzó su acercamiento al periodismo cuando tenía 14 años.

Actualmente está vinculado a TUDN, donde se desempeña como director del Consejo Editorial y conductor, además de participar en proyectos relacionados con la información deportiva.

Francisco Javier González con David Faitelson y Emilio Alonso (Instagram | Francisco Javier González (@fjg_td))

¿Cuántos años tiene Francisco Javier González?

Francisco Javier González tiene 67 años en 2026.

¿Quién es la esposa de Francisco Javier González?

En entrevistas, Francisco Javier González ha revelado estar casado en dos ocaciones.

¿Cuál es el signo zodiacal de Francisco Javier González?

Francisco Javier González nació el 18 de mayo de 1959 en la Ciudad de México.

Su signo zodiacal es Tauro.

¿Quiénes son los hijos de Francisco Javier González?

Se sabe que Francisco Javier González tiene 5 hijos, pero se desconocen sus identidades.

Tres de ellos fueron fruto de su primer matrimonio y dos los tuvo con su segunda esposa.

¿Qué estudió Francisco Javier González?

Francisco Javier González estudió Contaduría Pública en la Universidad La Salle, en México.

Desde su adolescencia comenzó a involucrarse en el periodismo deportivo, una actividad que posteriormente se convirtió en su profesión.

¿En qué ha trabajado Francisco Javier González?

Francisco Javier comenzó su carrera en medios de comunicación a los 14 años, cuando se incorporó al programa Comentando el Futbol.

En 1983 comenzó a trabajar como comentarista y conductor en TV Azteca, entonces Imevisión, y formó parte de programas deportivos como Los Protagonistas. Posteriormente se incorporó a Grupo Acir, donde ocupó la Gerencia de Deportes.

En 2005 llegó a Estadio W como vicepresidente de contenidos. En 2009 se integró a Televisa Deportes Network y, en 2015, asumió la dirección editorial de Televisa Deportes, desde donde participó en proyectos de cobertura y transformación de los contenidos deportivos.

A lo largo de su trayectoria ha cubierto siete Copas del Mundo de futbol y cuatro Juegos Olímpicos, además de participar en programas de análisis, narración y transmisión de eventos deportivos.