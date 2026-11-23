México volverá a organizar una Copa Mundial de la FIFA en 2031, aunque esta vez lo hará como parte de una candidatura conjunta con Estados Unidos, Costa Rica y Jamaica.

El organismo rector del futbol internacional confirmó este lunes 23 de noviembre la elección de las cuatro naciones de Concacaf para albergar la próxima edición del Mundial Femenil.

La designación representa un nuevo paso para el futbol femenino de la región, pues el torneo de 2031 tendrá un formato histórico: será la primera edición que contará con 48 selecciones participantes y 104 partidos, ampliando considerablemente la dimensión de la competencia.

¿Qué ciudades recibirán el Mundial Femenil 2031?

La candidatura de Concacaf para el Mundial Femenil 2031 contempla una propuesta regional con 20 ciudades distribuidas en los cuatro países anfitriones.

Estados Unidos tendrá la mayor participación, con 14 ciudades propuestas, mientras que México contará con cuatro sedes.

Por su parte, Costa Rica y Jamaica estarán representadas por San José y Kingston, respectivamente.

FIFA aprueba candidatura conjunta de México para el Mundial Femenil 2031. (quinto partido )

FIFA apuesta por el crecimiento del futbol femenil

Uno de los compromisos presentados por los organizadores y la FIFA es reinvertir los ingresos generados por el campeonato en el desarrollo del futbol femenino.

La ampliación a 48 equipos también representa una oportunidad para que más selecciones participen en el máximo escenario internacional y para impulsar el crecimiento de esta disciplina.

Además, la FIFA ratificó el proyecto del Reino Unido, encabezado por Inglaterra, para organizar la Copa Mundial Femenil de 2035.