Fernando Muslera es conocido por ser uno de los porteros más longevos en la actualidad, además de defender el arco de Uruguay desde hace casi 20 años.

Aunque Fernando Muslera nació en Buenos Aires, Argentina, ha desarrollado su carrera con la Selección de Uruguay, así como en de diversos clubes de Europa y América del Sur.

¿Quién es Fernando Muslera?

Néstor Fernando Muslera Micol, mejor conocido como Fernando Muslera, es un portero uruguayo conocido por su estilo acrobático desde sus primeros años.

Es considerado una figura histórica de la selección uruguaya, siendo el primer jugador de su país en participar en cinco Copas del Mundo.

Fernando Muslera (@muslera)

¿Qué edad tiene Fernando Muslera?

Fernando Muslera nació el 16 de junio de 1986 en Buenos Aires, Argentina; actualmente tiene 40 años.

¿Quién es la esposa de Fernando Muslera?

Fernando Muslera está casado con la influencer y modelo fitness, Patricia Callero.

Fernando Muslera y Patricia Callero (@Muslera)

¿Qué signo zodiacal es Fernando Muslera?

Dado que nació el 16 de junio, Fernando Muslera es del signo de Géminis.

¿Cuántos hijos tiene Fernando Muslera?

Fernando Muslera y Patricia Callero tienen un hijo y dos hijas:

Kailash de 8 años

Tiziana de 6 años

Dominique de 4 años

¿Qué estudió Fernando Muslera?

Fernando Muslera cuenta con la educación básica y bachillerato completos; sin embargo ni tiene una formación académica superior.

Estando dedicado a su carrera como futbolista profesional desde que era adolescente.

¿En qué ha trabajado Fernando Muslera?

Fernando Muslera ha militado en diversos clubes en distinta partes del mundo desde su debut en el 2004.

Estos son los equipos en donde ha estado el portero:

Montevideo Wanderers (2004-2007): Club donde inició su carrera profesional tras formarse en sus juveniles

Nacional (2007): Jugó durante una temporada

S.S. Lazio (2007-2011): Donde ganó la Copa Italia y la Supercopa de Italia

Galatasaray S.K. (2011-2025): Ganando múltiples títulos de liga (Süper Lig), copas y supercopas, además de romper récords de apariciones para un jugador extranjero

Estudiantes de La Plata (2025-Act.): Con el que ya ha ganado el Torneo Clausura 2025 y el Trofeo de Campeones

Selección de Uruguay (2009-Act.): titular indiscutido durante más de una década, logrando la Copa América 2011 y cuarto lugar en el Mundial de Sudáfrica 2010