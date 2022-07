Federico Valverde sufre robo durante sus vacaciones en Ibiza, el futbolista vivió un verdadero infierno junto con su pareja, Mina Bonino.

El futbolista del Real Madrid, Federico Valverde vivió momentos de terror, cuando él y su pareja presuntamente fueron drogados y despojados de una fuerte cantidad de dinero.

Mina Bonino contó a través de sus historias de Instagram la manera en que sucedieron las cosas y todo empezó cuando el cocinero se llevó una de las llaves de su habitación.

“Me dice en ese momento que solo había una llave y que se la iba a llevar para al otro día volver a hacer el desayuno y no molestarnos”, escribió.

Federico Valverde y su esposa habrían sido drogados

Federico Valverde y su esposa habrían sido drogados, pues Mina Bonino relató que se sentía realmente mal.

“Al día siguiente yo no podía ni levantarme. Le mandé un mensaje a Leslie -su asistenta- para que se llevara a mi hijo porque a mí me daba vuelta todo. Yo me sentía muy mal, pero pensé que era porque soy muy pajera y estoy en muy mal estado físico”.

Más tarde, cuando se disponía a ir a la playa, se percató de que su dinero ya no estaba, el cocinero que era el único que tenía la llave le dijo que estaba todo desordenado cuando llegó.

“Ahí apareció el cocinero diciéndome que él cuando llegó vio todo desordenado”, relató.

Mina Bobino y Federico Valverde (Foto: Captura de Instagram)

Mina Bonino se somete a exámenes médicos

Mina Bonino y Federico Valverde se sometieron a exámenes médicos para descartar que alguna sustancia prohibida estuviera en su sistema.

Sin embargo compartió a través de su cuenta de Instagram que todo salió negativo, por lo que las investigaciones, pues se cree que fueron drogadas con una sustancia que no es tan fuerte para que aparezca en los análisis.

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok