¿Quién es Érick Gutiérrez? Se trata del futbolista mexicano que podría dejaría de ser parte de las Chivas por decisión de Gabriel Milito y de quien te contamos estos detalles:

¿Quién es Érick Gutiérrez?

¿Cuántos años tiene Érick Gutiérrez?

¿Quién es la esposa de Érick Gutiérrez?

¿Cuál es el signo zodiacal de Érick Gutiérrez?

¿Cuántos hijos tiene Érick Gutiérrez?

¿Qué estudió Érick Gutiérrez?

¿En qué ha trabajado Érick Gutiérrez?

Érick Gutiérrez (gutigalaviz/Instagram )

¿Quién es Érick Gutiérrez?

Érick Gutiérrez es un futbolista mexicano que juega como mediocampista de contención, desde donde se encarga de tareas como recuperación, distribución y equilibrio defensivo.

En el Apertura 2025, el mediocampista de las Chivas arrancó como titular indiscutible en el cuadro de Gabriel Milito, sin embargo, sufrió una lesión por la que Rubén ‘el Oso’ González ocupó su lugar.

El buen desempeño de ‘el Oso González’ provocó que Érick Gutiérrez fuera relegado a la banca aun cuando se recuperó de la lesión, por lo que también perdió el gafete de capitán.

Erick Gutiérrez (Eduardo Serratos / Mexsport)

Con el cierre de la temporada de las Chivas tras caer ante Cruz Azul en cuartos de final, se comenzó a especular con la salida del ‘Guti’ del club jalisciense.

Las versiones sobre la posibilidad de que Érick Gutiérrez podría decir adiós a Chivas se han reforzado debido a que Gabriel Milito lo excluyó de la pretemporada, en busca de una reestructuración del plantel.

Ante ello, el futbolista mexicano compartió en redes sociales mensajes que insinúan su despedida y su esposa también compartió frases de apoyo, aunque hasta el momento no hay confirmación alguna.

¿Cuántos años tiene Érick Gutiérrez?

El mediocampista mexicano, Érick Gutiérrez, nació el 15 de junio de 1995 en Los Mochis, Sinaloa, es decir que hasta el mes de diciembre de 2025 tiene 30 años de edad.

¿Quién es la esposa de Érick Gutiérrez?

El jugador de Chivas que podría decir adiós al club, suele compartir muchos detalles de su vida familiar, por lo que es conocido que está casado con Jacqueline Osuna.

¿Cuál es el signo zodiacal de Érick Gutiérrez?

Al contar con el dato específico de la fecha de nacimiento de Érick Gutiérrez, se puede determinar a partir de lo que se establece en el calendario de horóscopos que su signo zodiacal es Géminis.

¿Cuántos hijos tiene Érick Gutiérrez?

De acuerdo con lo que ha publicado el propio futbolista mexicano, tiene 2 hijos menores de edad de nombres Santiago y Catalina, pero en meses próximos su esposa tendrá un tercero.

Érick Gutiérrez y su familia (gutigalaviz/Instagram )

¿Qué estudió Érick Gutiérrez?

En lo que respecta a la instrucción académica del mediocampista, solo se tiene conocimiento de que desde los 12 años comenzó su formación en las fuerzas básicas del Pachuca.

¿En qué ha trabajado Érick Gutiérrez?

En cuanto a la experiencia laboral con la que cuenta Érick Gutiérrez, únicamente se cuenta con datos de su faceta como futbolista profesional, carrera en la que ha estado en estos equipos:

Pachuca del 2013 a 2018, club con el que debutó en la Primera División el 25 de septiembre de 2013

PSV Eindhoven del 2018 a 2023, cuando migró al fútbol europeo en la Eredivisie de Países Bajos

Chivas de 2023 a 2025, escuadra con la que regresó a México y de la que estaría por salir

Érick Gutiérrez (gutigalaviz/Instagram )

Érick Gutiérrez podría decir adiós a Chivas

Érick Gutiérrez podría decir adiós a Chivas de cara al Clausura 2026, una decisión que sorprendió a la afición y abrió espacio para múltiples especulaciones sobre su futuro inmediato.

Sobre la decisión, versiones señalan que no solo sería su desempeño en el Apertura 2025, pues se indica que habría tenido diferencias con Gabriel Milito, pero hasta el momento no hay versión oficial.