Tras la incorporación de las Chivas del Guadalajara a su catálogo de transmisiones en vivo, Amazon Prime Video evalúa expandir su presencia en el fútbol mexicano.

Por ejemplo, con los derechos de transmisión de Chivas hemos visto picos de audiencia impresionantes. Eso ayuda a complementar mucho nuestra oferta. Imaginen si algún día tuviéramos los derechos de todos los partidos. Pedro Huerta, Country Manager de Amazon México

Pedro Huerta, Country Manager de Amazon México, calificó como “increíble” la demanda registrada durante los partidos del Rebaño Sagrado y reconoció que la empresa sueña con adquirir más derechos deportivos, aunque los costos son elevados.

Tengo que vender mucho más para pagar esos derechos, pero no importa, uno siempre puede empezar soñando, ¿no? Pedro Huerta, Country Manager de Amazon México

El interés coincide con un repunte histórico en la audiencia de la Liga MX y con la apuesta de Amazon por integrar innovación tecnológica al fanático más allá de los 90 minutos.

Amazon sueña con una oferta deportiva total en México

Durante la conferencia en el Estadio Cuauhtémoc del 22 de mayo de 2026, Pedro Huerta expresó que contar con los derechos de Chivas permite a Amazon ofrecer “momentos de deleite” que complementan la experiencia del usuario más allá de las compras digitales.

Al hablar sobre los productos de Amazon disponibles para el Mundial 2026, el directivo bromeó con la idea de poseer los derechos de todos los partidos de fútbol en el futuro.

“Uno siempre puede empezar soñando”, afirmó Pedro Huerta, aunque reconoció con realismo que el costo de estos derechos es sumamente elevado.

Para financiar una expansión de tal magnitud, señaló que la empresa necesitaría alcanzar un nivel de ventas significativamente mayor, pero reiteró que la misión de Amazon es ser parte de las pasiones y el día a día de los mexicanos.

Futbol mexicano, un mercado en su mejor momento

El interés de plataformas de streaming como Prime Video coincide con un repunte histórico en el consumo del fútbol mexicano.

Mikel Arriola, presidente de la Liga MX, destacó que la reciente liguilla alcanzó niveles de audiencia en televisión y asistencia a estadios que no se veían en los últimos 13 años.

Nosotros medimos si una temporada es buena o mala por el número de personas que la ven. Nosotros medimos si la selección le fue mal o le fue bien, desde luego, la parte deportiva, pero por el alcance que tiene la selección Mikel Arriola, presidente de la Liga MX

Además, Arriola subrayó que el fútbol mexicano es un “exportador método”, siendo la Liga MX la más consumida en los Estados Unidos, superando incluso métricas de la NFL en ciertos rubros.

Tenemos 60 millones de aficionados a la selección, tenemos un alcance en televisión arriba de los partidos de la NFL, casi 13 millones de ojos por partido Mikel Arriola, presidente de la Liga MX

Esta alta demanda bicultural representa un terreno fértil para que empresas tecnológicas utilicen su infraestructura para elevar la experiencia del fanático a través de la innovación.

Amazon ofrece innovación más allá de los 90 minutos

Para Amazon, el fútbol no se limita al tiempo que la pelota rueda en el campo. La estrategia busca acompañar al aficionado en la “previa”, el intermedio y el post-partido mediante servicios como Amazon Now —que ofrece entregas rápidas en 15 minutos— y la integración de Alexa con funciones dedicadas a la selección.

La suma de derechos de transmisión es vista como el núcleo de un ecosistema donde la tecnología y la pasión se unen para generar un valor intangible de pertenencia y alegría en la afición.