El nadador mexicano David Olvera impuso un nuevo récord nacional al cruzar de Cozumel a Cancún en mar abierto, recorriendo 85 kilómetros durante casi 17 horas sin detenerse.

El anterior récord quedó en 55 kilómetros impuesto por Graco Morlán

Con esta hazaña, superó la marca previa de 55 km establecida por Graco Morlán y consolidó la mayor distancia registrada en aguas abiertas en México.

Olvera, quien ya ostenta un Guinness World Record por rodear la isla de Manhattan en 2025, ahora apunta a retos internacionales como el Estrecho de Gibraltar, la Isla Catalina y el Canal de la Mancha.

David Olvera suma nueva hazaña a su historia deportiva

El récord nacional de nado en aguas abiertas logrado por David Olvera, se suma al Guinness World Records conseguido en Manhattan, en 2025.

En esa ocasión, Olvera impuso marca mundial al rodear la isla de Manhattan en 5 horas, 34 minutos y 58 segundos, tras recorrer 48.5 kilómetros.

Sin embargo, cruzar de Cozumel a Cancún tuvo un mayor nivel de exigencia física y logística.

¿Qué dijo David Olvera tras imponer récord nacional de nado?

Horas después de imponer nuevo récord nacional de nado al cruzar de Cozumel a Cancún, David Olvera compartió un video en su cuenta e Instagram para contar su experiencia.

“Se logró, después de casi 17 horas de nado ya soy poseedor del récord mexicano de la mayor distancia que un humano ha nadado en territorio nacional”, dijo orgullo el potosino.

David Olvera destacó que, en su nuevo logro, además del entrenamiento físico y mental, hubo un gran esfuerzo y sacrificio de muchas personas a su alrededor, a quienes agradeció el respaldo.

Estos son los siguientes objetivos del nadador David Olvera

David Olvera no se detiene y luego del récord logrado en México, busca trascender a nivel internacional y tiene bien marcados sus retos.

Cruzar el Estrecho de Gibraltar, la Isla de Catalina y el Canal de la Mancha son los siguientes objetivos del nadador David Olvera.