Conor McGregor es una de las figuras más icónicas y controvertidas del deporte mundial, conocido por su ascenso hasta la cima de las artes marciales mixtas (MMA).

Además de ser una figura prominente de la UFC, es un exitoso empresario y una figura mediática global que ha llevado las MMA al ojo público desde hace más de 10 años.

¿Quién es Conor McGregor?

Conor Anthony McGregor, apodado “The Notorious”, es un luchador profesional de MMA, actor y empresario irlandés.

Fue el primer luchador de la UFC en ostentar títulos en dos categorías de peso diferentes de forma simultánea (peso pluma y peso ligero).

Su estilo de pelea se caracteriza por contragolpes, precisión y poder de nocaut. Además es famoso por su uso del “trash talk” contra sus oponentes.

Conor McGregor (AFP)

¿Qué edad tiene Conor McGregor?

Conor McGregor nació el 14 de julio de 1988 en Dublín, Irlanda; actualmente tiene 37 años de edad.

¿Quién es la esposa de Conor McGregor?

La esposa de Conor McGregor es Dee Devlin, cuya relación viene desde el año 2008; comprometiéndose en 2020 y contrayendo matrimonio en 2025.

Dee Devlin y Conor McGregor (Dee Devlin / Instagram)

¿Qué signo zodiacal es Conor McGregor?

Debido a su fecha de nacimiento el 14 de julio, el signo zodiacal de Conor McGregor es Cáncer.

¿Cuántos hijos tiene Conor McGregor?

Conor McGregor y Dee Devlin tienen 4 hijos:

Conor Jack Jr., nació en 2017

Croia, nació en 2019

Rían, nació en 2021

Mack nació en 2023

¿Qué estudió Conor McGregor?

Conor McGregor terminó la educación básica en Irlanda; sin embargo, ha reconocido que no tuvo estudios universitarios como tal en su juventud.

Por lo que tuvo que instruirse de manera independiente, mientras hacía su carrera en las MMA.

Conor McGregor. (@TheNotoriousMMA)

¿En qué ha trabajado Conor McGregor?

Además de peleador de MMA en UFC, Conor McGregor ha desempeñado diversos roles profesionales.

Fue aprendiz de fontanero durante un año en su adolescencia y juventud, antes de dedicarse de lleno a las artes marciales.

Posterior a su éxito en la UFC y las MMA, hafundado y dirigido múltiples negocios, incluyendo la marca de whisky Proper No. Twelve, la línea de ropa August McGregor y la cerveza Forged Irish Stout.

También es copropietario de la liga de boxeo a puño limpio BKFC y dueño de pubs como el Black Forge Inn.

En 2024 debutó como actor de cine interpretando el papel de Knox en el remake de la película Road House.

En 2025 anunció su candidatura independiente para la presidencia de Irlanda, aunque finalmente retiró su postulación en septiembre de ese mismo año.