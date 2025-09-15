Conor Mcgregor, ex peleador de artes marciales mixtas en la UFC, decidió abandonar su candidatura presidencial en Irlanda y dio conocer sus motivos y declaraciones, no obstante, dijo que esto apenas es el comienzo de una carrera política.

El político de derecha y deportista afín a Donald Trump, dijo que los motivos son dos:

Una cacería de brujas en su contra y noticias falsas

“Elección arreglada” y Constitución controlada por los partidos tradicionales

“Después de una cuidadosa reflexión y después de consultarlo con mi familia, retiro mi candidatura a esta carrera presidencial, no fue una decisión fácil pero es la correcta en este momento. Aunque no me presentaré esta selección mi compromiso con Irlanda no termina aquí... Esto es un maratón no un sprint. Este es el comienzo de mi trayectoria política...” Conor McGregor

Conor McGregor se baja de la contienda electoral en Irlanda por “elección arreglada” y campaña en su contra

Conor McGregor aseguró que Irlanda ha cambiado drásticamente en los últimos años pero que actualmente está limitada por una “camisa de fuerza” que es una “Constitución obsoleta” controlada por los partidos que no quieren una elección presidencial democrática.

Y es que aseguró que esta elección está arreglada para garantizar que solo los candidatos aprobados por el establishment puedan ser seleccionados en las urnas.

También denunció una malévola cacería de brujas en complicidad con medios de comunicación, que aseguró potencian las noticias falsas en su contra.

Conor McGregor seguirá usando su fama internacional para beneficio político

Conor McGregor, quien también ha incursionado en los negocios y la actuación, dijo que agradeció a sus seguidores y resaltó que hay un movimiento muy visible de patriotas irlandeses que quieren regresar a sus orígenes culturales e históricos para mantener su modo de vida por lo que dijo que “la corriente ha cambiado y la marea no se puede detener”.

Por ello dijo que va a seguir utilizando su plataforma internacional para seguir sirviendo a su gente , a los intereses a los irlandeses en el exterior, para fortalecer sus oportunidades económicas, defender la transparencia y responsabilidad en la vida pública del país.

Conor McGregor anuncia que volverá a participar en elecciones presidenciales en Irlanda

Conor McGregor deportista y empresario agregó que aunque es su primera incursión en la política en Irlanda y aunque ha decidido retirarse antes, a logrado avances significativos.

Por eso aseguró que esta no será la única vez que participe en elecciones en Irlanda, sino que lo van a ver en el futuro “luchando por derechos y representando mejores intereses para su nación.

Conor McGregor dijo que ha demostrado su espíritu combativo irlandés en escenarios mundiales y ha colocado a ese país en el lugar correcto.

Contó que se ha sentido honrado con el apoyo que ha recibido y ha hablado con los irlandeses olvidados por la “política progresista del establishment”.

El miércoles pasado acudió a Nueva York, Estados Unidos, para conmemorar los ataques terroristas del 11 de septiembre con la comunidad irlandesa en Nueva York.

Ahí asistió a reuniones imprevistas para traducirlas a beneficio de los irlandeses.