Carlos Turrubiates volvió a tomar relevancia en el futbol mexicano luego de ser considerado para integrar el cuerpo técnico interino de Tigres UANL durante el Apertura 2026, en medio de los movimientos realizados por el club en su banquillo.

El entrenador, que dirige a la categoría Sub-19 de los felinos, forma parte del proyecto de formación de la institución.

¿Quién es Carlos Turrubiates?

Carlos Turrubiates Pérez es un exfutbolista y entrenador mexicano, se desempeñó como defensa central y tuvo una trayectoria que lo llevó a participar en distintos clubes del futbol mexicano.

Después de retirarse como futbolista, Turrubiates continuó ligado al deporte desde la dirección técnica, con especial énfasis en la formación de futbolistas jóvenes. Su experiencia en categorías inferiores lo llevó posteriormente a incorporarse a la estructura de Tigres UANL.

¿Cuántos años tiene Carlos Turrubiates?

Carlos Turrubiates tiene 58 años; nació el 24 de enero de 1968 en Reynosa, Tamaulipas.

¿Carlos Turrubiates tiene pareja?

No existe información pública y verificable sobre la pareja o esposa de Carlos Turrubiates.

¿Qué signo zodiacal es Carlos Turrubiates?

Carlos Turrubiates es Acuario, ya que nació el 24 de enero.

¿Carlos Turrubiates tiene hijos?

Carlos Turrubiates tiene al menos un hijo, Abdon Turrubiates, quien también ha desarrollado su carrera dentro del futbol y ha estado ligado a las fuerzas básicas del León.

¿Qué estudió Carlos Turrubiates?

Su preparación profesional está vinculada principalmente con el futbol y la dirección técnica, con certificación como director técnico por la Federación Mexicana de Futbol.

¿En qué ha trabajado Carlos Turrubiates?

Carlos Turrubiates comenzó su trayectoria profesional como futbolista, desempeñándose como defensa central en distintos equipos del futbol mexicano. Después de su retiro, continuó vinculado al deporte como entrenador, principalmente en proyectos de formación y categorías juveniles.

Entre los principales equipos y funciones en los que ha trabajado se encuentran:

Club León: futbolista profesional.

Chivas de Guadalajara: futbolista profesional.

Atlante: futbolista profesional.

Selección Mexicana: integrante del representativo nacional durante su etapa como jugador.

Tigres UANL: entrenador y formador dentro de las categorías juveniles.

Tigres UANL Sub-19: director técnico de la categoría.

Tigres UANL, primer equipo: integrante del cuerpo técnico interino durante el Apertura 2026.

En julio de 2026, Carlos Turrubiates fue vinculado al cuerpo técnico interino de Tigres, junto con Hernán Elizondo, tras los movimientos realizados por el club en la dirección técnica.