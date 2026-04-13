Santa Fe Klan reapareció en su cuenta de Instagram para compartir una foto a lado de la boxeadora Camila Zamorano, a quien besa en la mejilla y aparentemente regaló un ramo de flores.

La imagen rápidamente generó revuelo debido a que, anteriormente, Santa Fe Klan había eliminado todo el contenido de su cuenta en la red social.

En la descripción, el cantante etiquetó a la joven junto a un emoji de corazón, por lo que seguidores y fanáticos rápidamente dieron por hecho una relación con la boxeadora.

Esto a pesar de que ni Santa Fe Klan ni Camila Zamora han revelado de manera oficial si han iniciado un noviazgo formal.

Santa Fe Klan reaparece junto a Camila Zamorano (Captura de pantalla)

Supuesto romance entre Santa Fe Klan y Camila Zamorano

Las especulaciones en torno a una nueva pareja dentro del espectáculo en México no son nuevas, pues en días pasados Santa Fe Klan y Camila Zamorano ya habían sido relacionados sentimentalmente.

Todo comenzó cuando en Hermosillo, Sonora, el cantante llevó una serenata a la boxeadora.

Santa Fe Klan, rapero. (@santafeklanoficial)

El gesto fue interpretado bajo una connotación romántica, comenzando así con la ola de especulaciones, pero también de críticas por la supuesta relación.

Esto último debido a la diferencia de edad entre ambos. Y es que mientras Santa Fe Klan tiene 26 años de edad, Camila Zamorano cumplió la mayoría de edad en diciembre pasado.

Aún así, fans del cantante se han manifestado a su favor, asegurando que se trata de una nueva etapa en la vida del también rapero.

A lo anterior se suman algunas apariciones públicas, por lo que el tema continúa creciendo en redes sociales.