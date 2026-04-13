Santa Fe Klan reapareció en su cuenta de Instagram para compartir una foto a lado de la boxeadora Camila Zamorano, a quien besa en la mejilla y aparentemente regaló un ramo de flores.
La imagen rápidamente generó revuelo debido a que, anteriormente, Santa Fe Klan había eliminado todo el contenido de su cuenta en la red social.
En la descripción, el cantante etiquetó a la joven junto a un emoji de corazón, por lo que seguidores y fanáticos rápidamente dieron por hecho una relación con la boxeadora.
Esto a pesar de que ni Santa Fe Klan ni Camila Zamora han revelado de manera oficial si han iniciado un noviazgo formal.
Supuesto romance entre Santa Fe Klan y Camila Zamorano
Las especulaciones en torno a una nueva pareja dentro del espectáculo en México no son nuevas, pues en días pasados Santa Fe Klan y Camila Zamorano ya habían sido relacionados sentimentalmente.
Todo comenzó cuando en Hermosillo, Sonora, el cantante llevó una serenata a la boxeadora.
El gesto fue interpretado bajo una connotación romántica, comenzando así con la ola de especulaciones, pero también de críticas por la supuesta relación.
Esto último debido a la diferencia de edad entre ambos. Y es que mientras Santa Fe Klan tiene 26 años de edad, Camila Zamorano cumplió la mayoría de edad en diciembre pasado.
Aún así, fans del cantante se han manifestado a su favor, asegurando que se trata de una nueva etapa en la vida del también rapero.
A lo anterior se suman algunas apariciones públicas, por lo que el tema continúa creciendo en redes sociales.