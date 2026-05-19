Billie Jean King es una extenista estadounidense considerada una de las figuras más importantes en la historia del deporte y pionera en la lucha por la igualdad de género en el tenis. Además, su carrera deportiva ha estado ligada con el activismo por los derechos de las mujeres y de la comunidad LGBTQ+. Si quieres conocer más sobre su trayectoria, continúa leyendo.

¿Quién es Billie Jean King?

Billie Jean King es una extenista profesional originaria de Estados Unidos que revolucionó el tenis femenino tanto dentro como fuera de la cancha. A lo largo de su carrera conquistó 39 títulos de Grand Slam entre individuales, dobles y dobles mixtos, consolidándose como una de las mejores jugadoras de todos los tiempos.

En 1973 ganó bastante reconocimiento al derrotar a Bobby Riggs en la “Batalla de los Sexos”. También fue una de las impulsoras de la creación de la Women’s Tennis Association (WTA) y luchó por la igualdad salarial entre tenistas.

Fuera de las canchas, Billie Jean King ha destacado como activista, conferencista y promotora de derechos civiles. Ha trabajado en iniciativas relacionadas con inclusión, diversidad y equidad de género, convirtiéndose en una figura histórica del deporte y del activismo social.

¿Qué edad tiene Billie Jean King?

Billie Jean King nació el 22 de noviembre de 1943, por lo que actualmente tiene 82 años.

¿Billie Jean King tiene esposa?

Sí, desde el 2018 Billie Jean King está casada con Ilana Kloss. Anteriormente, de 1965 a 1987, estuvo casada con Larry King.

¿Qué signo zodiacal es Billie Jean King?

Al haber nacido el 22 de noviembre, Billie Jean King es Sagitario, signo que se caracteriza por ser aventurero, optimista y libre.

¿Billie Jean King tiene hijos?

No, de acuerdo con información pública, Billie Jean no tiene hijos.

¿Qué estudió Billie Jean King?

Billie Jean King acaba de graduarse de la licenciatura en Historia de la Universidad Estatal de California en Los Ángeles.

¿En qué ha trabajado Billie Jean King?

A lo largo de su trayectoria ha trabajado en el deporte, activismo y administración deportiva. Entre sus principales actividades destacan: